剴剴案網激憤喊「虐童唯一死刑」 律師曝可能後果：更沒有活下去機會

舉國關注的剴剴虐童案，昨天台北地院一審宣判，重判保母劉彩萱無期徒刑、劉彩萱的妹妹劉若琳有期徒刑18年。不少網友質疑為什麼不判死刑，喊出虐童唯一死刑。

對此，權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，以前擄人勒贖是唯一死刑，造成什麼結果呢？就是肉票被撕票的機率超高，「因為把他弄死了，至少沒有人可以承認」。虐童唯一死刑會有什麼後果呢？「就是這些小孩更沒有活下去的機會」。

網友表示，「同理酒駕也是不可能唯一死刑的，不然今天他酒駕撞到人，不管被撞的人有沒有死，酒駕的人都一定會讓你死，這樣天天都會發生開車撞死人或輾斃人的事件」、「以前也有人要推動強制性交罪為唯一死刑。可怕，這樣受害者根本沒有活命的機會」、「虐童範圍可是很廣的，罰站10分鐘也有人覺得是虐待」。

也有網友說，「把撕票率歸咎於死刑，是忽略犯罪動機、風險評估等複雜因素。犯罪者多數仍會考慮風險，此外，將結果歸因於單一刑罰，也過度簡化了犯罪行為的多重成因」、「擄人勒贖是因為殺頭生意有人做，虐童唯一死刑加害者就會權衡利弊」、「那些小孩可能生不如死啊」、「不管怎樣，壞人都贏」、「台灣也判決過虐童致死緩刑」、「知道台灣是因為這考量而不願意判唯一死刑，但必須修法無期徒刑不得假釋，這才是人民可接受的最低限度」。