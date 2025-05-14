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剴剴案重判？ 律師：國民法官憤怒達最高點、保母若上訴1情況恐輕判

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
剴剴案昨天下午一審宣判，保母劉彩萱、劉若琳姊妹分別判處無期徒刑和18年。本報資料照片
剴剴案昨天下午一審宣判，保母劉彩萱、劉若琳姊妹分別判處無期徒刑和18年。本報資料照片

國人矚目的兒童剴剴遭虐死案，昨天一審宣判，台北地院重判保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年；公訴檢察官起訴時，求處最重的刑期就是無期徒刑與18年有期徒刑，所以國民法官可以說是已經判處檢察官建議的最高刑度了，判得重嗎？

律師王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，他身為人父的立場來看這個案件，保母以綑綁、放水桶、罰站等殘忍的手法虐待不到2歲、毫無反抗能力的剴剴長達114天，讓剴剴在這114天裡終日生活在恐懼之中，只能在廁所吃飯，動不動就是長達數小時的罰站，就不要提其他百般的凌虐行為了，無期徒刑、18年重嗎？「我覺得以她們對於剴剴做的事情而言，一點都不重，甚至可以說是不夠重」。

不過，王至德表示，公訴檢察官起訴的罪名是「成年人對兒童故意犯妨害自由而凌虐致人於死罪」，法定刑為無期徒刑或10年1個月的有期徒刑。之所以是10年1個月，是因為本來是10年，但是受害人未滿7歲要加重，至少加重1個月，所以是10年1個月。無期徒刑已經是國民法官所能判的最重刑期了。

「看得出來國民法官對她們姊妹的憤怒已達最高點」，王至德表示，只是礙於法定刑的規定，也只能判處無期徒刑，姊姊都只判無期徒刑了，罪責較輕的妹妹也只能判有期徒刑，而這種犯罪最重可以判20年，判18年也已經算是相對重的了，「國民法官可以說是已經在他們能力所及的範圍內盡量重判了」。

另外，王至德表示，無期徒刑關25年可以申請假釋，18年只要關9年就可以申請假釋。

至於為什麼最重只有無期徒刑？王至德表示，之所以不能判死刑，主要是因為起訴的罪名是「成年人對兒童故意犯妨害自由而凌虐致人於死罪」，並不是殺人罪，如果是殺人罪的話，就有可能判處死刑。有人說如果修法加重這個罪的刑期的話，就可以把劉彩萱、劉若琳判處死刑，不過刑法的原則就是不溯及既往，「就算日後修法，也不能套用在她們姊妹身上」。

「因此能讓她們姊妹被判死刑就只有以殺人罪來起訴她們」，王至德表示，不過就算是想以殺人罪來辦，以這個案件來說，必須要有證據證明劉彩萱、劉若琳是出於殺人的故意來凌虐剴剴的。

他說，以目前呈現的證據來看，要證明有殺人故意實在不容易，也就是說第一審能判到無期徒刑，應該已經到頂了，讓人感到憂心的是，如果劉彩萱、劉若琳上訴，然後在上訴期間跟被害家屬和解的話，勢必會被改判，一旦改判，就不會是無期徒刑了，只能判得更輕，也就是說劉彩萱可能只會判個15至20年有期徒刑，劉若琳可能是判10至15年有期徒刑，只要執行一半就可以聲請假釋出獄。接下來修法的事就交給立法院了。

保母 剴剴案

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