觀察站／重判不只體現社會期待 杜絕制度悲劇才是真交代

國民法官審理剴剴案，重懲保母，檢察官善用民氣說服合議庭採信保母的罪與惡，矚目案件判重刑，排解了司法民怨，但更多不公義的司法亂象不會因而解套。刑罰的重與輕並非衡量司法改革成效的唯一標準，外界更關心的是如何有效預防類似事件的再次發生。

國民法官制度其意義，但不能單靠一件重判案件就代表司法改革成功。像是基隆地院國民法官法庭審理酒駕致死案，一審判酒駕犯八年，上月二審改判緩刑，國民法官當初精力、成本統統付諸流水，上級審不受國民法官法約制，是否還有逆轉判決？事實證明當然還是存在。

剴剴案也一樣，一審對奪取弱小性命的保母判無期徒刑，案件上訴後，二、三審「專業」法官在審級優越心態下要不要維持？會不會撤銷改判？現在無法預測。

職業法官審斷命案，閱卷不知凡幾，才能將命案印象重植於腦海，反觀剴剴案遴定國民法官召開十次庭期，僅有十天時間，憑藉檢、辯反應與口才，以及剔除到微量的少許證據，理解保母犯罪動機、目的、手段等。

如今一審判決顯示，國民法官聽審後，全然接收檢察官求重刑信號，反觀被告辯護人訴訟策略始終模糊，甚至淹沒在沸騰的民意裡；訴訟制度如何選擇，有利有弊，兩保母重判沒有悖離人民的法律感情，但論司改大業，只算滄海一粟。

國民法官的參與，確實體現了社會對兒虐零容忍的期待，但再重的判決，也無法挽回一條幼小的生命，對於兒虐事件的真正交代，不只是重判凶手，更是永遠不要再有下一個孩子死在制度的漏洞裡。