別再有下一個剴剴 民團：補足人力、落實訪視

剴剴案引發社會關注，如何避免下一個孩子再犧牲？彭婉如基金會居家托育部組長李庭欣表示，若要有效預防憾事，關鍵仍在訪視輔導制度是否真正落實；勵馨基金會執行長王玥好則強調，前端的防治工作，比後端加重懲處來得更重要。

王玥好表示，加重刑罰，宣示性意義大，但如果施虐者沒有自我管控能力，即便刑罰拉高至死刑，當下照樣會施加暴力虐待。建議應透過評估、訪視機制把關，及時發現兒少被虐待的徵兆。

李庭欣說，真正能預防風險的不是制度寫得多漂亮，而是實際執行時，訪視人員是否有辨識危機的能力。但現實中，訪視人員工作壓力沉重，一人平均負責多達六十案保母，還要處理行政文書事宜，辦理在職教育，執行宣導任務等，政府去年雖提高訪視頻率，卻沒補足基層人力，導致制度施行成效受限。

李庭欣也提到，訪視工作人員常面臨保母的敵意，例如「你沒生過小孩，憑什麼教我？」這類質疑讓訪視現場常陷入對立，加上高工時與低待遇，人力流動率居高不下。若無法讓輔導員穩定留任，就難以累積托育風險辨識的敏感度。

台灣兒童權益聯盟秘書長林慧華說，對於惡意傷害孩子的人，重判當然有其必要。不過現行法律對於凌虐、不當對待的定義不明確，導致大家對行為定義跟理解不一致，進而影響判決輕重，應優先處理刑法、兒少權法對虐待的定義，其次是建立大家對兒童人權的意識。

衛福部社家署副署長張美美說，剴剴案發生後，已將訪視次數由四次提高至六次，○至二歲、發展遲緩、出養及家外安置等三類全日托兒童，以及長期收托三位兒童以上、三個月內曾有不當對待但未達違法保母，則列入加強訪視對象，並將兒虐辨識教育訓練，納為常態性訓練，增補一○二位行政人手，讓居托中心訪視員專注於訪視業務。