審判長：2保母以虐取樂 惡性重大

台北地院審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死剴剴案，重判劉彩萱無期徒刑，重判劉若琳有期徒刑十八年；合議庭審判長林鈺珍宣判時，簡述判刑理由，指劉彩萱、劉若琳以虐取樂，惡性重大，未與家屬和解，所生危害至鉅。

台北地院表示，劉彩萱、劉若琳確有共同故意對兒童為妨害自由而凌虐致人於死犯行，參酌她們參與程度，迄未與被害人家屬和解及社會復歸可能性，依法判刑。

判決指出，劉彩萱、劉若琳見剴剴日益瘦弱且有外傷，未積極帶去就醫治療，致剴剴營養不良而身體衰弱、全身至少有四十二處虐待性傷勢伴隨憂鬱症，剴剴因此死亡。

判決指出，國民法官法庭依檢方提出的書證、物證，再參酌鑑定人報告內容及證人證詞，認定剴剴所受傷勢及憂鬱病症是遭劉彩萱綑綁、罰站、限制行動自由及凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足死亡。

此外，依劉彩萱、劉若琳對話紀錄、照片、影片，劉若琳與劉彩萱是共同照顧人，除有參與刮傷剴剴脖子及將剴剴放置在桶子的犯行外，也主動追蹤、鼓吹對剴剴的綑綁、罰站、傷害等舉止，甚至提供意見，所以劉彩萱、劉若琳是共同正犯。

判決說，劉彩萱是專業合格保母，本應善盡職務促進剴剴身心健全發育，竟因剴剴年齡與預想托育的孩童有落差，以及知悉剴剴是全日托育的待出養兒童，沒有有力監督者，動輒對剴剴施暴。

至於劉若琳雖非主顧者，但與剴剴起居日常高度重疊，她是幼保科畢業的專業保母，竟基於以虐取樂及從中獲得優越感等動機，主動追蹤、鼓吹、迎合劉彩萱，致剴剴遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱症。

負責剴剴收出養的兒福聯盟聲明，尊重司法判決的結果，也對於剴剴家屬再次致歉，強調身為服務提供者遭保母欺瞞，未能提前阻止悲劇發生，感到萬分愧疚。若將來司法程序認定須負法律責任，絕不迴避，勇於承擔。