剴剴案重判 外婆委任律師：嚴厲警告潛在虐童者

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱昨被判無期徒刑，妹妹劉若琳判十八年徒刑，儘管法院判決和檢方求刑一致，但仍讓親友遺憾「判得太輕」，當初揭發剴剴案的前保母親友林祐生直言，現行最高只能無期徒刑，對判決「不滿意」，希望未來上訴後能變更條例，判死刑。

至於是否提上訴？剴剴外婆委任律師林孝帥表示，要跟家屬討論後決定，也直言「剴剴案的宣判，是能讓所有潛在、可能想要虐待幼童的惡性保母，給予嚴厲的警告」。

台北地院外昨聚集約卅名聲援剴剴的民眾，舉著「保母殺人」、「輕判假釋才是國安危機」等布條，高喊「兒虐零容忍」、「重刑不假釋」等口號，還有特別從馬來西亞、新加坡，帶著小孩飛來台灣聽審判的媽媽。

從台中北上聲援的鄭小姐表示，宣判結果有安慰到剴剴在天之靈的心，但希望未來這樣的事件不要再發生。她強調，「虐待有分輕重嗎？」劉氏姊妹都應該要無期，怒批二人根本是以凌虐為樂的垃圾，希望未來修法後能處以極刑。

林孝帥表示，宣判結果雖然沒辦法回應全體國民對於死刑的期待，但感謝國民法官對於被告處以被害人家屬希望求處的最高刑度。民事求償部分，已跟外婆協商，因為劉氏姊妹被視為共同正犯，未來會一起求償，目前還沒有估算金額。

中正大學犯罪防治系教授兼教育學院院長鄭瑞隆說，一般傷害致死罪能處無期徒刑或七年以上徒刑，剴剴案適用成年人故意傷害兒童致死罪等，最高可處無期徒刑，一審判決剛好就在刑度上緣，且以往法官做出的判決會比檢方求刑刑度略低，此案顯示完全和求刑一致，是恰如其分，屬於重判。

鄭瑞隆說，此判決顯示虐待兒童致死是無法容忍重大犯罪，成為兒童保護、權益倡導的指標性判決，會讓其他法官參酌，也是對社會宣告，虐童是天理不容、社會上不容許的。

新北市長侯友宜說，絕對不允許傷害孩子，否則就要按照法律從重究責，絕對不能輕易放過每個傷害孩子的事件。北市社會局則說，支持司法從重量刑，伸張公義，未來針對進法制面、行政執行管理面修正持續研議。