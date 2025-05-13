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「照片中看出恐懼眼神」 醫看盡兒虐案嘆：剴剴案施虐手法難以想像

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
圖為凱道「終結兒虐，陪你長大」遊行現場資料照。記者葉信菉／攝影
圖為凱道「終結兒虐，陪你長大」遊行現場資料照。記者葉信菉／攝影

剴剴案今天宣判，保母劉彩萱、劉若琳姐妹分別被判無期徒刑、18年有期徒刑。此案提醒社會重視兒虐預防，即使合格保母照顧的孩子，也可能被虐待致死。參與傷勢鑑定的小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立說，少子化凸顯保母重要性，如何建立合理監督機制將是未來重點，同時也要讓接觸兒童的不同環節工作者，對兒虐有足夠敏感度，「這位孩子，教會我們很多事情。」

支持剴剴的民眾，日前走上街頭，訴求設置兒少保護專責醫師，衛福部稍早發布對剴剴案回應，也提到將指派幼兒專責醫師，關懷脆弱家庭、安置兒少，協助揪出兒虐。即使身經百戰，參與過無數兒虐鑑定，呂立表示，在鑑定過程中，發現剴剴案施虐者許多虐待手法，令人難以想像，怎麼能有人做出這些事情，若醫師缺乏經驗，未聯想到傷勢背後的機轉，傷勢就容易被忽略。

呂立說，幼兒專責醫師只是多一個機會看到孩子，增加兒虐被找出的可能性，國外兒少保護醫師多是專職，國內有兒童急診醫學會認證的兒少保護專科醫師，但包含自己在內，多數人都是身兼多職，兒虐辨識卻高度講求專業，稍有判斷不對，不合醫療常理，或忽略傷勢背後的意義，恐影響法院對案情的推斷，社會應投注更多資源、經費，培養更多兒少保護專業醫師。

「剴剴也讓我看到，孩子無憂無慮與恐懼害怕，從眼神中就能分辨。」呂立說，自己從照片中，可看出剴剴恐懼的眼神，安置兒少預防兒虐，需要多面向進行，例如兒少發展身高、體重，一般家長多會緊盯，但安置兒少沒有父母在旁，收出養兒少身高、體重追蹤，若發現孩子成長、發展問題，應就醫檢查，看是否有發展問題或遭遇兒虐。

剴剴案施虐者是合格保母，讓家長們人心惶惶。呂立表示，隨台灣進入少子化時代，建立可靠保母機制至關重要，未來如何建立合理監製機制，設法運用市面上許多嬰兒監視器等設備，在合理範圍下，監督保母照顧孩子的過程，將是重大挑戰，「否則即使有再多教育訓練，也只能針對願意學習者，不願學習的人，上再多課都可能出問題。」

參與傷勢鑑定的小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立說，少子化保母愈來愈重要，如何設定合理監督機制將是未來重點，同時，也要讓接觸兒童的不同環節工作者，對兒虐有足夠敏感度，「這位孩子，教會我們很多事情。」本報資料照片
參與傷勢鑑定的小兒部兒童胸腔與加護醫學科主任呂立說，少子化保母愈來愈重要，如何設定合理監督機制將是未來重點，同時，也要讓接觸兒童的不同環節工作者，對兒虐有足夠敏感度，「這位孩子，教會我們很多事情。」本報資料照片

保母 剴剴案 醫師

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