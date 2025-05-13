剴剴案保母為何遭判無期徒刑？法院判決由曝光

台北地院審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死剴剴案，重判劉彩萱無期徒刑，重判劉若琳有期徒刑18年；合議庭判決指出，劉彩萱、劉若琳以虐取樂，惡性重大，且未與家屬和解，所生危害至鉅，是量刑主要理由。

判決指出，劉彩萱、劉若琳見剴剴日益瘦弱且有外傷，未積極帶去就醫治療，致剴剴營養不良而身體衰弱、全身至少有42處虐待性傷勢伴隨憂鬱症，剴剴因此死亡。

判決指出，國民法官法庭依檢方提出的書證、物證，再參酌鑑定人報告內容及證人證詞，認定剴剴所受傷勢及憂鬱病症是遭劉彩萱綑綁、罰站、限制行動自由及凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足死亡。

此外，依劉彩萱、劉若琳對話紀錄、照片、影片，劉若琳與劉彩萱是共同照顧人，除有參與刮傷剴剴脖子及將剴剴放置在桶子的犯行外，也主動追蹤、鼓吹對剴剴的綑綁、罰站、傷害等舉止，甚至有提供意見，所以劉彩萱、劉若琳是共同正犯。

判決說，劉彩萱是專業合格保母，本應善盡職務促進剴剴身心健全發育，竟因剴剴年齡與預想托育的孩童有落差，以及知悉剴剴是全日托育的待出養兒童，沒有有力監督者，動輒對剴剴施暴，使家屬承受永遠無法彌補的傷痛。

判決指出，劉彩萱於證據調查幾近完畢時，坦承部分犯行，對釐清犯罪事實及節省刑事司法成本沒有助益，迄未與家屬和解，難以為量刑上的有利認定。