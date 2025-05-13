剴剴案未結束！「媽媽群」曾赴凱道聲援 今籲「制度改革」：生命不該被遺忘

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。5月10日在凱道舉辦護兒行動的「剴剴網路媽媽群」，稍早發聲明指出，判決不是終點，孩子的生命不該被遺忘，制度的改革也不能停在這裡。

「剴剴網路媽媽群」今天晚上7點多，發聲明表示，妹妹則因缺乏直接證據，判處有期徒刑18年，雖對妹妹的量刑感到遺憾，但尊重司法判決，強調「這不會是行動的終點，孩子的生命不該被遺忘，制度的改革也不能停在這裡」。

「剴剴網路媽媽群」表示，無論如何判決，都無法改變剴剴離世的事實，這條年僅1歲半的生命，已無法挽回，可能也沒有機會再追求更重的刑責；然而，這起案件讓社會聽見了孩子的哭聲，喚醒了更多人對兒童安全的關注，司法也給出了基本的回應，這是台灣社會共同努力的成果。

「剴剴網路媽媽群」說，剴剴案尚未結束，後續仍有二審、三審程序。剴剴網路媽媽群將持續關注，堅守第一線，守護每一個孩子的名字，確保這場由孩子生命換來的警鐘，不會隨著時間被遺忘。

「剴剴網路媽媽群」相信，唯有從社政、司法等體制面徹底檢討、改革，才能真正杜絕下一個悲劇。

另外，社會部分聲音將不滿情緒指向國民法官與職業法官，他們強調，國民法官制度尚在起步階段，他們與你我一樣，都是願意走進法庭、承擔壓力、用心傾聽的普通人。改革的目標是制度，而非將仇恨錯置在個人身上。

最後，我們要感謝所有願意關心這起案件的民眾，感謝法官與國民法官願意傾聽社會的心聲、孩子的心聲，也傾聽我們這群媽媽的心聲，因為有你們的關注，這條走在改革路上的艱難旅程，才有機會被看見、被延續。剴剴的生命不該被遺忘，這場行動也不會停下來。

「剴剴網路媽媽群」由一群來自全台各地的家長、公民自發組成，起因於2023年底震撼全台的剴剴案，致力於推動兒少保護體系改革，關注出養機制、社政訪視、國家防護網等議題。曾於 2025 年5月10日發起「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動，持續為守護孩子而努力。