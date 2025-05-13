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剴剴受虐致死遭批「政府許可」 衛福部回應：兒虐納入常態訓練

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「剴剴案」下午一審宣判，保母劉彩萱、劉若琳姊妹分別處無期徒刑和18年。聯合報系資料照
「剴剴案」下午一審宣判，保母劉彩萱、劉若琳姊妹分別處無期徒刑和18年。聯合報系資料照

剴剴案今天宣判，虐待男童保母劉彩萱被判無期徒刑，劉若琳被判刑18年。剴剴案不是被家人虐死，而是被政府許可，合法登記的保母凌虐死亡，各界關注如何強化相關服務。有民團點出，關鍵是保母訪視制度是否真正落實。對此，衛福部社家署副署長張美美說，剴剴案發生後，衛福部調升訪視次數，並增補102位行政人手，讓居托中心訪視員專注於訪視業務。

彭婉如基金會居托部組長李庭欣指出，合法保母是由居托中心負責訪視管理，真正要預防兒虐，須看訪視人員是否有危機辨識能力，找出托育環境潛藏風險。但實務上，居家托育中心訪視員，不僅要親自到現場訪視保母托育情況，還要處理行政文書事宜，辦理在職教育，執行宣導任務等，政府雖提升訪視頻率，但若不補足人力，制度實施成效有限。

張美美表示，剴剴案發生後，衛福部研擬改善措施，已將訪視次數由原先4次提高至6次，0至2歲、發展遲緩、出養及家外安置共3類全日托兒童，與長期收托3位兒童以上、3個月內曾有不當對待，但未達違法程度保母，更要求加強訪視，且訪視執行時，必須採不預約訪視，並安排不同時段，若有兒虐跡象時才能被發現。

保母訪視工作，是由全台71家居家托育中心訪視人員執行。張美美說，現行訪視員與保母比率，為一位訪視員訪視60位保母，民間團體反應，居托中心人員必須執行許多行政工作，無法專心訪視孩童，為此，社家署去年10月起，增聘行政人力，安排每家居托中心至少1人，案量較多的居托中心，則可聘僱2位行政人員，藉此緩解訪視員庶務壓力，讓他們專注於訪視保母，提升訪視品質。

提升兒虐辨識也是關鍵。張美美表示，社家署已對訪視原則作出調整，訪視員實際執行訪視時，必須要觀察孩童照顧品質，以及是否遭受不當對待，另於去年已舉辦兒虐辨識教育訓練，今年起納為常態性訓練，每年在職訓練中，都會納入實務研討，課程內容強調兒虐個案討論，藉此協助訪視員強化兒虐辨識能力。

人力 保母 剴剴案 教育訓練 衛福部

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