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剴剴案外案2童疑遭虐 議員批「訪視失靈」...北市府澄清

中央社／ 台北13日電
「剴剴案」經台北地院國民法官法庭審理，今宣判保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴，劉彩萱（圖）判無期徒刑褫奪公權終身；劉若琳判刑18年。本報資料照片
「剴剴案」經台北地院國民法官法庭審理，今宣判保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴，劉彩萱（圖）判無期徒刑褫奪公權終身；劉若琳判刑18年。本報資料照片

男童「剴剴」遭凌虐致死案，法院今天宣判。台北市議員指此案有另2名受虐童，市府訪視機制失靈且拖3個月才開罰；北市社會局表示，已裁罰60萬元並公布保母姓名，未拖延。

保母劉彩萱、劉若琳姊妹受兒福聯盟委託照顧，卻涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴。台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

民進黨台北市議員許淑華透過臉書（Facebook）指出，北檢當時追查「剴剴」案時，發現有另2童遭綑綁凌虐，2名幼童自2023年4月收托，其中1名也是由兒福聯盟媒介照顧，剴剴是在同年9月收托。

許淑華說，針對「剴剴案」，台北市社會局的居托中心訪視員曾3度家訪，但每次都沒察覺異狀。今年1月，北檢把2名幼童的案外案，依凌虐等罪起訴，但台北市政府在4月30日才開罰劉姓保母新台幣60萬元。

她表示，北市府提出理由是檢調搜查時帶走相關文件，但此案與劉姓保母同住的外籍移工是關鍵證人，市府曾3度家訪，卻未把握機會訪談此名移工，意味著市府有3次錯失挽救保護小小生命的機會。

許淑華說，這起案外案顯示台北市政府、社會局、居托中心負責此案的訪視員，以及市府訪視流程與機制全部失靈。市府、兒福聯盟都須負起最大責任，將持續追查，保障幼兒安全。

對此，社會局指出，劉姓保母姊妹涉不當對待另2童案，去年3月間接獲通報後就啟動調查，經訪視獲報2童安全無虞。

社會局表示，至於2童是否遭劉姓保母姊妹不當對待，在去年5月21日及今年3月25日函北檢提供起訴書或相關資料，期間也多次致電詢問，才能進行行政裁處。

社會局指出，但在今年4月28日才接獲檢方回函，並分別開罰劉姓保母姊妹最重60萬元與公佈姓名，未拖延。

保母 北市府 虐童 許淑華 議員

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