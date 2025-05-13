劉家姊妹遭判無期徒刑、18年 民團：惡意傷害孩子的人有必要重判

劉家姊妹涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地院國民法官法庭今判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。台灣兒童權益聯盟秘書長林慧華指出，重判惡意傷害孩子的人有其必要，建議優先檢討、處理虐待在法律定義上的分歧問題，讓兒虐判決有認定標準；勵馨基金會執行長王玥好認為，前端預防工作更重要，才能避免兒虐悲劇再發生。

林慧華說，對於惡意傷害孩子的人，重判當然有其必要，也不該允許這樣的人有機會照顧孩子。但她提醒，從劉姓姐妹言行可看出，某些做出不適當行為的照顧者，背後原因是缺乏人權意識，不尊重孩子的人權、人格，將幼童當作不懂事、比自己還低階的人，才會以「為孩子好」的理由，做出侵害兒童權益的粗暴行為，可能根本不理解、不自覺這樣的行為不對。

她指出，現行法律對於凌虐、不當對待的定義不夠明確，導致大家對行為定義跟理解不一致，進而影響判決輕重。像是妹妹劉若琳辯稱自己是「不小心」以指甲刮到剴剴頸部，才造成一道血痕，但其實這就已經對孩子造成傷害，怎會不是不當對待？

對於加重虐童刑法，林慧華說，要加重到什麼程度才叫重？判決結果要能獲得大家一致認同，其實並不容易。她認為應優先處理刑法、兒少權法對虐待的定義，如此一來在法律判決時才有認定標準可依循，不會解釋分歧、難取得共識，「法律定義檢討應趕快先做」其次是建立大家對兒童人權的意識。

王玥好則說，加重刑罰是方式之一，宣示性意義大，但有沒有遏止效果很難說，因為施虐者可能沒有自我控制或管理能力，即便刑罰拉高至死刑，若無法自控，當下照樣會施加暴力虐待。民間團體更重視前端預防，讓兒虐悲劇不再發生。她建議，應透過評估、訪視機制把關，及時發現兒少被虐待的徵兆，前端的防治工作，比後端加重懲處來得更重要。

對於衛福部社家署先前預告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」草案，嚴格管制收出養系統，出養必要改由地方政府評估，王玥好認為，過去政府部門不夠了解收出養的執行，疏於管理，現在讓政府承擔更多責任，將有助於政府對於收出養議題的了解、資源的投入，但相較於民間團體是專組專人在執行收出養業務，政府的專精程度可能會有些許差異，在服務品質、資源配置優先性上是一大挑戰。