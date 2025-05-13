剴剴案保母劉彩萱判無期徒刑 侯友宜回應

男童剴剴遭虐死案舉國矚目。台北地院國民法官法庭合議庭今下午宣判，主要照顧者保母劉彩萱判無期徒刑、褫奪公權終身，保母妹妹劉若琳判刑18年，可上訴。新北市長侯友宜今受訪表示，絕不允許傷害孩子，並指新北針對此事檢討，發展三方共訪機制，繼續守護孩子。

侯友宜今下午視察世壯運場地，會後受訪被問及剴剴案宣判出爐，保母劉彩萱判無期徒刑、褫奪公權終身，保母妹妹劉若琳判刑18年，可上訴。侯說，絕對不允許傷害孩子，傷害孩子要按照法律從重來究責，絕對不能輕易放過每一個傷害孩子的事件，新北市在此事不斷檢討，也發展出三方共訪機制，希望能夠繼續努力守護孩子。

新北社會局指出，剴剴案發生後，雙北建立「三方共訪機制」，由主責社工邀請居家托育服務中心、收出養媒合機構共同訪視；提升社工敏感度，觀察兒少是否驚慌、怕生、有傷痕等狀況；對於新登記或復托保母，也將辦理職前訓練，並把情緒管理列為重點之一。