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不再有下一個剴剴 民團：補足人力、落實訪視輔導制度

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
許多民眾前來聲援男童剴剴。記者季相儒／攝影
許多民眾前來聲援男童剴剴。記者季相儒／攝影

剴剴案引發社會關注，如何避免下一個孩子再犧牲？彭婉如基金會居家托育部組長李庭欣今天指出，案件中的保母皆為合法登記、執行委託安置的托育服務，但若要有效預防憾事發生，關鍵仍在訪視輔導制度是否真正落實。

李庭欣表示，所有合法保母依法應由各縣市的居家托育中心負責訪視與管理，真正能預防風險的，不是制度寫得多漂亮，而是實際執行時，訪視人員是否有辨識危機的能力。經驗老到的訪視輔導員透過仔細觀察、或簡單與保母對談，就能感知托育環境是否潛藏風險。

李庭欣說，然而現實中，訪視人員工作壓力沈重，一人平均負責多達60案保母，不僅要親自訪視，回到單位後還須處理大量行政文書、辦理在職教育、執行宣導任務等。李庭欣指出，去年政府雖然提高訪視頻率，揭露不少現場問題，但卻沒補足基層人力，導致制度施行成效受限。

李庭欣也提到，訪視工作人員常面臨保母的敵意，例如：「你沒生過小孩，憑什麼教我？」這類質疑讓訪視現場常陷入對立，加上高工時與低待遇，導致人力流動率居高不下。若無法讓輔導員穩定留任，就難以累積托育風險辨識的敏感度，也不可能有效防堵。

李庭欣呼籲，政府若真心重視托育安全，訪視除了提高次數，更要強化質量，應提供訪視人員足夠支持與合理人力配置，例如參照紐西蘭的標準平均60位孩童配置一名訪視員，並推動有系統的教育訓練與待遇提升，才能讓制度發揮功能、守護幼兒安全。

保母 托育 風險

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