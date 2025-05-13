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劉家姐妹虐死剴剴遭重判 林月琴籲檢討兒虐罪名及要件

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委林月琴。聯合報系資料照
民進黨立委林月琴。聯合報系資料照

劉家姐妹涉嫌凌虐1歲男童「剴剴」致死，台北地院國民法官法庭今判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。民進黨立委林月琴說，此案是檢視司法與行政保護體系的關鍵指標性案例，她尊重判決結果，也呼籲檢討現行「刑法」、「兒少權法」中對凌虐兒童罪名的構成要件。

她說，一個重視兒童的社會，不能容許剴剴的犧牲白費。唯有透過冷靜、務實的制度改革與集體反省，方能兌現對兒童最基本的承諾與保障。

劉彩萱、劉若琳2023年8月間受兒童福利聯盟委託照顧「剴剴」，於同年9月1日起到12月23日對剴剴犯凌虐、妨害自由與傷害等，剴剴12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治，北檢起訴後，台北地院國民法官法庭今天作出判決。

長期關注兒少權益的林月琴在臉書分享對判決的三點觀察，她說，「剴剴案」所揭露的兒童長期受虐、致死的悲劇，不僅震撼人心，也暴露了司法與行政體系在兒童保護上的重大缺口。

林月琴認為，剴剴案反映出保母審核與寄養訪視制度的漏洞，也顯示社會安全網在第一線執行面上存在嚴重落差。她呼籲社政單位、司法機關、民間團體與立法機構應共同啟動跨部門檢討與改革機制，從制度層面根本修正，避免同樣的悲劇再次發生。

林月琴表示，此案由國民法官制度審判，她高度肯定國民法官與職業法官共同肩負起審理重責。對於判決結果，她表達尊重。這不僅是對司法制度的支持，也是對法治精神的堅守。

林月琴續指，現行「刑法」第286條第1項及第3項所定的「虐待或不當對待」以及致死的處罰，「刑法」第302條之1中對「非法限制行動自由」與「凌虐」之認定，與「兒童及少年福利及權益保障法」第49條對「身心虐待」的界定，在實務上解釋分歧，導致以這些法律作出判決的案件少，無助達到犯罪預防與罪責相當的目的。

她認為應即刻啟動法律檢討程序，釐清構成要件，提升對兒童的刑法及行政法的保護效能。

剴剴案 國民法官 林月琴 虐童

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