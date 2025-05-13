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保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度
台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案上月底、本月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。
「剴剴」外婆委任律師林孝帥稍早在法院外受訪說，雖然沒有辦法回應全體國民對於死刑的期待，但很感謝國民法官對被告二人處以我們希望求處的最高刑度，尤其是在被告劉采瑄的部分，能夠判處無期徒刑，至少能夠回應我們對她長期監禁，讓她不會出來再犯，再凌虐幼童。
關於民事求償，林孝帥說，這部分已經在跟外婆協商，因為她們被視為共同正犯，未來會一起求償，目前還沒有初步的估算金額；有媒體詢問妹妹刑度不比姊姊，林孝帥指出，「妹妹因為之前湮滅過證據，所以呈現出來的證據不多，很感謝國民法庭至少對她量刑18年」。
最後是否會提起上訴，林孝帥說，待跟家屬報告，再跟家屬決定是否提起上訴或檢察官上訴。
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