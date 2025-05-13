快訊

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴凌虐致死...劉彩萱判無期徒刑 審判長：她以虐取樂

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
保母劉彩萱。(本報資料照片)
保母劉彩萱。(本報資料照片)

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案上月底、本月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。

審判長林鈺珍在宣判後簡單宣示判刑理由，她表示劉彩萱、劉若琳以虐取樂，惡性重大，造成危害甚巨，考量劉彩萱、劉若琳復歸社會可能性等，依法判刑。

檢察官指控劉彩萱、劉若琳共犯「凌虐兒童妨害身心發展致死罪」、「成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪」、「成年人故意傷害兒童致死罪」，3罪法定刑最高可判處無期徒刑，姊妹案發後羈押禁見迄今。

國民法官法庭審理虐童案密集開庭10天，創下庭期最長紀錄，多名專家證人到庭證述，證詞迫使劉彩萱認罪，台北地院國民法官法庭今天宣判。

剴剴案 國民法官 檢察官 無期徒刑 虐童

延伸閱讀

剴剴案判刑 劉姓保母姊妹另涉凌虐2幼童審理中

羈押庭休庭46分鐘 沈慶京律師質疑檢察官不正訊問朱亞虎…聲請勘驗錄音

剴剴案保母求處「無期徒刑」國民法官買單？ 下午揭曉

求交保「想看老父」！3惡煞將人凌虐致死 高院：「危害社會治安」駁回

相關新聞

剴剴案宣判…惡保母姊妹再爆涉虐2童 王婉諭籲三讀兒童托育服務法

台北地院今天判處涉凌虐1歲男童剴剴致死的劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。時代力量黨主席王婉諭說，最重要的是如何避免下一...

剴剴受虐致死遭批「政府許可」 衛福部回應：兒虐納入常態訓練

剴剴案今天宣判，虐待男童保母劉彩萱被判無期徒刑，劉若琳被判刑18年。剴剴案不是被家人虐死，而是被政府許可，合法登記的保母...

剴剴案保母遭判無期徒刑 侯友宜發聲：傷害孩子從重究責

新北市長侯友宜今天針對「剴剴」遭虐死案保母劉彩萱遭判無期徒刑一事表示，「我們絕對不允許傷害孩子，傷害了孩子就要按照法律從...

剴剴案外案2童疑遭虐 議員批「訪視失靈」...北市府澄清

男童「剴剴」遭凌虐致死案，法院今天宣判。台北市議員指此案有另2名受虐童，市府訪視機制失靈且拖3個月才開罰；北市社會局表示...

剴剴案保母重判...兒盟管理遭批 今發聲：絕不迴避法律責任

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案全國矚目，經台北地院國民法官法庭審理，今宣判保母劉彩萱判無期徒刑褫奪公權終身；劉若琳判刑18...

凌虐剴剴致死 保母劉彩萱遭重判無期 審判長：以虐取樂

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案4月底、5月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。