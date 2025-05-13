不只有剴剴！綑綁、勒脖還錄影 劉姓保母姊妹凌虐另2幼童

1歲男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。北檢查出，劉姓姊妹另涉以布條綑綁等方式凌虐2名幼童，今年1月間依凌虐等罪起訴2人，目前正在北院審理中。

劉彩萱、劉若琳姊妹自民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌於同年9月1日起至12月23日，對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2人。台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

檢方另查出，劉彩萱自112年4月起托育6個月大的潘姓幼童，劉若琳同年月經由兒福聯盟媒介照顧剛出生的蔡姓幼童，姊妹雖然分別受託照顧潘童、蔡童，但經常互相支援，或共同托育照顧2名幼童的情形。

檢方指出，劉若琳於112年9月3日照顧蔡童時，任由托育的林姓幼童用腳抵住蔡童頭部，拉取蔡童掛在脖子上奶嘴的掛繩，反覆用力勒住蔡童脖子，並彈擊蔡童的眼睛、鼻子、臉部及頸部各處，蔡童因此嚎啕大哭，劉若琳不但不阻止，反而以戲謔態度在旁邊錄影。

劉若琳於112年10月間因開刀住院，劉彩萱乘著同年月29日單獨照顧蔡童的機會，以布條綑綁蔡童的方式，將蔡童雙手反綁於餐椅背，雙腿綑綁固定在餐椅上的非人道待遇虐待蔡童。

檢方表示，劉彩萱、劉若琳於112年9月間將潘童雙腳張開，使其一腳跨站於椅子上，另一腳蹲馬步站於地上，讓潘童上不去也下不來，潘童感覺痛楚不安，尖叫大哭、右腳支撐不住滑動，導致椅子晃動，感到驚嚇、嘶吼喘氣、轉頭伸手求助時，2姊妹置之不理。

另外，潘童的母親向檢方表示，她發現潘童在劉彩萱照顧時，才會發生肛門嚴重紅腫、水泡破皮、潰爛等傷害，曾多次提醒劉彩萱應該幫潘童更換尿布，但劉彩萱經醫師告誡及潘母多次提醒，仍不改照料方式，造成潘童傷害。

北檢今年1月間依妨害幼童自然發育、強制、傷害等罪起訴劉彩萱、劉若琳，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。