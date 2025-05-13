快訊

林庭謙發聲明駁散布私密照 李芷霖經紀公司回應了

台積電大方配息！首季現金股利5元 創季配息以來新高

傳12日抵台昨卻等嘸人！黃仁勳今現身「這處」 與川普、沙國王儲會面

聽新聞
0:00 / 0:00

不只有剴剴！綑綁、勒脖還錄影 劉姓保母姊妹凌虐另2幼童

中央社／ 台北13日電
1歲男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。本報資料照片
1歲男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。本報資料照片

1歲男童「剴剴」遭虐死案，台北地院今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。北檢查出，劉姓姊妹另涉以布條綑綁等方式凌虐2名幼童，今年1月間依凌虐等罪起訴2人，目前正在北院審理中。

劉彩萱、劉若琳姊妹自民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌於同年9月1日起至12月23日，對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2人。台北地院國民法官法庭今天判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。可上訴。

檢方另查出，劉彩萱自112年4月起托育6個月大的潘姓幼童，劉若琳同年月經由兒福聯盟媒介照顧剛出生的蔡姓幼童，姊妹雖然分別受託照顧潘童、蔡童，但經常互相支援，或共同托育照顧2名幼童的情形。

檢方指出，劉若琳於112年9月3日照顧蔡童時，任由托育的林姓幼童用腳抵住蔡童頭部，拉取蔡童掛在脖子上奶嘴的掛繩，反覆用力勒住蔡童脖子，並彈擊蔡童的眼睛、鼻子、臉部及頸部各處，蔡童因此嚎啕大哭，劉若琳不但不阻止，反而以戲謔態度在旁邊錄影。

劉若琳於112年10月間因開刀住院，劉彩萱乘著同年月29日單獨照顧蔡童的機會，以布條綑綁蔡童的方式，將蔡童雙手反綁於餐椅背，雙腿綑綁固定在餐椅上的非人道待遇虐待蔡童。

檢方表示，劉彩萱、劉若琳於112年9月間將潘童雙腳張開，使其一腳跨站於椅子上，另一腳蹲馬步站於地上，讓潘童上不去也下不來，潘童感覺痛楚不安，尖叫大哭、右腳支撐不住滑動，導致椅子晃動，感到驚嚇、嘶吼喘氣、轉頭伸手求助時，2姊妹置之不理。

另外，潘童的母親向檢方表示，她發現潘童在劉彩萱照顧時，才會發生肛門嚴重紅腫、水泡破皮、潰爛等傷害，曾多次提醒劉彩萱應該幫潘童更換尿布，但劉彩萱經醫師告誡及潘母多次提醒，仍不改照料方式，造成潘童傷害。

北檢今年1月間依妨害幼童自然發育、強制、傷害等罪起訴劉彩萱、劉若琳，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

托育 椅子 無期徒刑

延伸閱讀

劉姓保母姊妹涉凌虐剴剴致死 台北地院13日宣判

剴剴案群眾上凱道批市府失職 新北社會局：強化保母職能課程

剴剴案民眾凱道怒吼 新北：提高保母訪視頻率

涉委託竹聯明仁會暴力討債 調查官余正煌移送北檢複訊

相關新聞

剴剴案宣判…惡保母姊妹再爆涉虐2童 王婉諭籲三讀兒童托育服務法

台北地院今天判處涉凌虐1歲男童剴剴致死的劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。時代力量黨主席王婉諭說，最重要的是如何避免下一...

剴剴受虐致死遭批「政府許可」 衛福部回應：兒虐納入常態訓練

剴剴案今天宣判，虐待男童保母劉彩萱被判無期徒刑，劉若琳被判刑18年。剴剴案不是被家人虐死，而是被政府許可，合法登記的保母...

剴剴案保母遭判無期徒刑 侯友宜發聲：傷害孩子從重究責

新北市長侯友宜今天針對「剴剴」遭虐死案保母劉彩萱遭判無期徒刑一事表示，「我們絕對不允許傷害孩子，傷害了孩子就要按照法律從...

剴剴案外案2童疑遭虐 議員批「訪視失靈」...北市府澄清

男童「剴剴」遭凌虐致死案，法院今天宣判。台北市議員指此案有另2名受虐童，市府訪視機制失靈且拖3個月才開罰；北市社會局表示...

剴剴案保母重判...兒盟管理遭批 今發聲：絕不迴避法律責任

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案全國矚目，經台北地院國民法官法庭審理，今宣判保母劉彩萱判無期徒刑褫奪公權終身；劉若琳判刑18...

凌虐剴剴致死 保母劉彩萱遭重判無期 審判長：以虐取樂

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案4月底、5月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。