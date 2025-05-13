剴剴凌虐致死案 保母劉彩萱判無期徒刑、劉若琳判刑18年

台北地院國民法官法庭審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案上月底、本月初密集開庭，劉彩萱審判中認罪，檢察官對她求處無期徒刑，對劉若琳求刑18年，合議庭今天宣判，劉彩萱判無期徒刑，褫奪公權終身，劉若琳判刑18年。可上訴。

檢察官指控劉彩萱、劉若琳共犯「凌虐兒童妨害身心發展致死罪」、「成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪」、「成年人故意傷害兒童致死罪」，3罪法定刑最高可判處無期徒刑，姊妹案發後羈押禁見迄今。

國民法官法庭審理虐童案密集開庭10天，創下庭期最長紀錄，多名專家證人到庭證述，證詞迫使劉彩萱認罪。

台大醫院精神醫學部醫師丘彥南說，剴剴在劉家的照片，眼神流露出恐懼、空洞，研判長期受虐罹患憂鬱症，也懷疑遭性虐待；台大兒童醫院兒童胸腔加護科主任呂立說，剴剴的生殖器有深度撕裂傷的新、舊傷勢，懷疑遭到性虐待；法務部法醫研究所病理組組長、法醫許倬憲證稱，剴剴因低血溶性休克而亡。

曾在劉彩萱家擔任看護工的Mira是檢舉人，自美國來台作證說，剴剴冬天洗冷水澡，曾看見剴剴穿著尿布發抖罰站，不過沒有看過劉若琳對小孩施暴。

檢察官求刑說，剴剴672天的生命當中，有115天睜開眼期待的不是玩具、去公園玩，是擔心做錯什麼事？會不會被打，建議判劉彩萱無期徒刑，至於劉若認可劉彩萱的行為，一樣要在監所長期治療才能避免再犯，建議判刑18年。

劉彩萱、劉若琳姊妹的律師表示，剴剴因更換保母產生分離焦慮感，劉彩萱再以錯誤方式對待，造成剴剴身心問題惡化，建議判劉彩萱16至18年；劉若琳部分，律師建議如她犯的是致死罪，建議判刑10年1月，如果僅涉妨害自由罪，建議判刑1年6月。

依起訴書，劉彩萱、劉若琳是專業保母，為兒童福利聯盟文教基會待出養兒童保母，2023年8月間，劉姓姊姊與剴剴外婆簽署托育委約書，約定2023年9月1日起以每天1000元在住處全天照護剴剴。

劉彩萱自2023年9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢、頭部將剴剴身體對折綑綁，用口罩、保利龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳。

檢方調查，劉若琳曾見剴剴遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙脫踢翻水桶嘗試掙脫，將剴剴綑綁固定再塞回水桶內，還長時間處罰讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢。

劉彩萱更命剴剴裸體罰站在陽台、屋內等角落到睡著，遇剴剴不從，即以腳踹、毆打、以眼神怒視、大聲斥喝及辱罵「機掰」，致剴剴身體因長期綑綁變形不對稱。

依檢方起訴犯罪事實，劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、燒焦物絞碎餵食剴剴，不幫剴剴穿衣長期無衣物蔽體，又因一天只提供半個紙杯的泥狀絞碎物給剴剴吃，致剴剴長期營養不良、感染肺炎。