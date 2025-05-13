「剴剴案」今下午宣判 醫盼成爲全民守護兒童的轉捩點

震驚社會的虐童案件「剴剴案」，台北地方檢察署依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴，劉彩萱、劉若琳姊妹，台北地方法院國民法庭訂今天下午2時30分宣判。許多民眾認為，施虐者應受到最嚴厲制裁，甚至有人喊出「唯一死刑」，但就兒虐事件的司法刑度有一定的上限，最重就是無期徒刑，檢察官建請法院判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年到18年徒刑。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，「剴剴案」今天下午宣判，每個人在道德面上都有一把尺，並隨著生活背景、成長歷程有所不同，但司法端在判決案件時，採用的是法制面的罪行判定，是依照犯罪人的違法行為判定相關的刑責，因此，道德面與法治面的評價「往往無法畫上等號」。

「因此，如果『剴剴案』的最後判決結果，與社會期待有所落差時，並不代表這件事的對錯，就此定案。」李俊宏表示，台灣是法治國家，因此司法有一定衡量的尺度，但虐童事件仍是嚴重的罪行，是社會不能接受的，大家一定要持續關注社會上所發生的兒虐事件，並將建立更好的預防機制，避免「剴剴案」再度重演。

李俊宏說，面對「剴剴案」每個人都有不同的情緒，如上周六民團發起「終結兒虐 陪你長大」集會活動，共有上萬民眾參與，下午判決結果出爐，如果有人內心出現不免的情緒，建議應轉化成正向的力量，比如說，可以先暫時放下對「剴剴案」的關注，讓生活回歸正軌，但於往後可以更加關注兒虐的議題，或積極參與保護兒童的行動等。

李俊宏舉例，像是昨天有一位寄養兒童用餐的時候，只吃一小塊麵包，疑似出現虐待情形，就被熱心人士通報，最後釐清是男童因腸胃不適，寄養家庭擔心食物刺激，改以自備清淡食物讓孩子進食，後續已指派社工啟動調查，這就是民眾已開始更加關心周邊幼童的象徵。

「孩童是社會的公共財，並非父母的私人財產，社會大眾都有關心的權力。」李俊宏說，一旦社會形成這樣的共識，當發現疑似兒虐事件時，大家都會共同保護兒童應有的權益，長遠來說，期盼透過「剴剴案」希望營造出更重視兒童的台灣社會。