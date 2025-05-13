陽光行動／偏鄉醫療減碳排 視訊看診+AI輔助

國內各醫院為達到節能減碳的目標，無不積極進行碳盤查，並推動各項減碳措施。健康醫院協會永續健康委員會副主任委員、高雄醫學大學專案執行長郭昭宏說，醫院為符合永續經營，達到減碳目標，多從節省電力、減少接駁車排碳量、減少偏鄉民眾就醫次數等方面著手；而政府更應該明確規範減碳項目，並提供誘因，協助醫院達成「綠色醫療」的目標。

「偏鄉醫療在節能減碳上也扮演關鍵角色。」郭昭宏表示，為方便偏鄉患者就醫，醫院多年推動公共交通工具共乘制，如一輛汽車每開十公里，一個人排碳量約為四公斤，但共乘公共交通工具，每人排碳量可降至○點三公斤，其次是利用遠距視訊醫療，降低移動時交通工具產生的碳排。

郭昭宏擔任高雄市立小港醫院院長時，醫院針對肺部Ｘ光、乳房攝影等檢查，在社區健檢車加裝ＡＩ判讀系統，受檢者檢查完後，ＡＩ軟體花三秒判讀，如發現異常會立即將影像傳回醫院，再由專科醫師確認，整體流程四分鐘內完成，讓病人及早得知結果，如有異常會立即轉診，同樣也能減少碳排。

郭昭宏目前正協助衛福部進行國內減碳政策研究，努力方向包括針對相對單純的醫療項目進行碳足跡調查，比如說白內障、骨科等簡單手術，或健檢及心導管、內視鏡檢查等，當完成碳足跡調查後，將供給各大醫學中心參考，讓醫院減少碳排；其次在循環經濟部分，將醫院內使用可回收的塑膠醫療廢棄物，進行回時循環再利用。

郭昭宏解釋，像是白內障手術，或膝關節、髖關節置換等骨科手術，或洗腎都屬於排程醫療，以優化手術過程，如把麻醉氣體減量、精簡消毒器材，甚至是利用大數據調查，如過去一個手術包內的手術器械重量十公斤，清潔消毒時十分耗能，現在盡量減到四點五公斤，讓能源更能精簡、有效率的運用，以減少碳排，且不影響病人安全。