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陽光行動／醫院換麻醉氣體 手術室年減碳700噸

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

身為「排碳大戶」的醫療院所，今年起，醫療層級為醫學中心的醫院得完成碳排查，而中大型醫院擔心未來衛福部會突然下達降低碳排要求，部分醫院也悄悄執行碳排查，逐漸淘汰舊設備、找出院內可以減碳的項目。台北醫學大學附設醫院從手術室著手，鼓勵使用低碳排的麻醉氣體，並提高手術室溫度，降低用電量達到降低碳排的效果。

台北醫學大學附設醫院永續發展室主任黃仲毅指出，去年北醫附醫依照ISO 14064-1標準，完成範疇一與範疇二，以及部分範疇三的碳排查，總排放量為一萬八四五九公噸碳當量，今年碳盤查結果雖然還沒有完成，但初步的結果顯示，與去年相比減少八百多公噸碳當量，超過去年訂下的每年要減少七九一公噸碳當量的目標。

黃仲毅說，北醫附醫減碳的方式與其他醫院類似，都先著手於「節能」，去年開始逐步汰換，耗電量大的設備，如節能的空調等，更換後用電量立即下降，而從去年開始，優先盤點「手術室」的減碳機會，過去手術麻醉多是使用麻醉氣體「地氟醚」（Desflurane），但它造成的碳排量是「七氟醚」（Sevoflurane）的廿倍，光是更換麻醉氣體的類型，一年就減少六百到七百公噸的碳當量。

黃仲毅說，更換麻醉氣體類型，短時間內可以達到快速減碳的效果，但也面臨「減碳邊際效益遞減」的挑戰，醫院將重心轉向能源使用與廢棄物管理。以手術室空調為例，醫院長期維持室溫在攝氏十八度以下，遠低於法規建議的攝氏廿二至廿四度。

於是醫院近年開始實驗「升溫」與「休眠」機制，在夜間十點至隔日清晨六點期間調高溫度或暫停空調運作，初步實驗在兩間手術室進行，發現溫度調升至攝氏廿一度時，完全不影響手術的成效，且每年能減少約八十公噸的碳當量。

黃仲毅說，調整手術室溫度，最大挑戰是「醫師」，當夜間需要緊急手術時，不可能等待休眠的空調，重新讓整間手術室達到攝氏廿二度後才開始動刀，後續將持續與外科醫師溝通，評估不同手術類型是否適用。雖然部分舊型手術房無法即時監測與調控空調，但團隊希望累積經驗，供其他醫療機構參考，打造可複製的永續減碳模式。

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