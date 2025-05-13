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陽光行動／洗腎室回收醫材 綠腎行動搶救地球

聯合報／ 記者廖靜清陳雨鑫／台北報導
雙和醫院系統性回收洗腎管等物品，製成環保杯、清潔袋、盒子等，響應減碳難度更高的「範疇三」。記者陳正興／攝影
雙和醫院系統性回收洗腎管等物品，製成環保杯、清潔袋、盒子等，響應減碳難度更高的「範疇三」。記者陳正興／攝影

醫院是高耗能的救命基地，「節電」雖是最直觀的減碳手段，但隨著多數醫學中心完成第一階段碳盤查，醫界也意識到：若要達成二○五○年淨零目標，勢必得深入減碳難度更高的「範疇三」，北醫體系朝醫療本業出發，長庚則導入智慧管理系統，同時拉著藥廠跟著一同做永續改革。

台灣腎臟醫學會理事長、台北醫學大學校長吳麥斯說，綠色腎臟行動是從洗腎室出發的成功減碳模式，全台約有四百多家洗腎中心，未來不排除透過醫學會號召，鼓勵洗腎診所回收耗材

雙和醫院系統性回收洗腎管等物品，響應減碳難度更高的「範疇三」。記者陳正興／攝影
雙和醫院系統性回收洗腎管等物品，響應減碳難度更高的「範疇三」。記者陳正興／攝影

吳麥斯說明，從十年前開始，雙和醫院開始系統性回收洗腎室耗材，包括人工腎臟、導管、紗布等，去年一年回收量達六十八公噸，其中七成，可回收製成垃圾袋、三角錐或針筒收納盒，避免進入焚化流程，降低碳排。

雙和醫院回收洗腎管等物品，製成交通錐。記者陳正興／攝影
雙和醫院回收洗腎管等物品，製成交通錐。記者陳正興／攝影

綠色腎臟的概念，不只在「回收」耗材，更著眼在預防醫療。洗腎患者中約有一半有合併糖尿病，因應糖尿病新藥的問世，能大幅降低糖尿病患者合併腎臟病的機率，根據研究，一位血液透析患者每年排放的碳排量是三點八公噸碳當量，目前全台約有九萬名洗腎患者，若能減少一萬名透析人口，相當於年減碳三點八萬公噸。

長庚體系目前的減碳方式，也已不著重在範疇一與範疇二，而是走進範疇三。長庚醫院行政中心執行長游進邦說，台灣醫療體系溫室氣體排放有逾六成來自範疇三，包括藥品供應、醫療器材、病人及員工的通勤等。其中，最難的就屬藥品、醫材交易的碳足跡，國際藥廠如何配合成為最難的部分，所幸近幾年各國加速推動ＥＳＧ，國際藥廠開始致力永續轉型。

游進邦說，新冠疫情前，長庚體系每年實體會議舉辦場次多達二點八萬場，疫情後降至九千場，大幅降低因會議產生的交通碳排量，長庚運用智慧能源管理系統找出大量隱形碳足跡，讓土城醫院及鳳山醫院於去年取得碳盤查ISO 14064-1國際認證。

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