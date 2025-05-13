陽光行動／天災停電路癱…極端氣候 衝擊醫療韌性

氣候暖化，極端氣候頻率升高，伴隨而來的是水患、土石流與道路中斷等複合式災難，上月廿八日，西班牙和葡萄牙預警大規模停電，兩國宣布進入緊急狀態，原因歸咎於極端氣溫導致高壓線路異常。醫療院所是民眾健康的後盾，不僅要努力淨零減碳，也要強化醫院韌性因應極端氣候帶來的種種挑戰。

廿年前的美國卡翠納颶風事件，造成千億美元以上的財產損失，更導致全美逾一千六百人死亡，以紐奥良受創最為嚴重。災害最嚴重的時間點不是颶風來臨的當天，而是幾日後，由於靠近出海口的堤防潰堤，導致沿岸地區淹水數日不退，缺水缺電，災民擠進醫院，但院內醫療量能嚴重不足，甚至缺電。

卡翠納風災 美醫院缺水缺電

衛福部醫福會副執行長、健康醫院學會理事長林名男指出，當時紐奥良醫院的發電機都設在地下室，因暴雨被水淹沒，醫院無法自行發電，外面的電也送不進來，需要電力的維生器材如呼吸器都無法使用。沒有人希望碰到災難，但台灣頻繁受地震和颱風影響，醫療機構建設應充分考慮自然災害風險，讓醫院有韌性面對挑戰。

山陀兒暴雨 金山醫院成孤島

去年山陀兒颱風過後，出現暴雨，台大金山分院即因颱風遭逢大雨，道路被阻斷，院長蔡兆勳說，醫院雖未有重大災損，卻變成一座孤島，病患無法離開、醫護人員也無法進入，正值交班時刻，為避免同事沒有時間休息，醫師搭乘消防單位橡皮艇挺進醫院。

「最擔心的是遇上心肌梗塞等急重症病人」，蔡兆勳說，金山地區到基隆，車程也要四十分鐘，若沒有先在金山做初步處置穩定生命跡象，就會錯過黃金治療時間。因此雖然天災阻斷道路機率極低，但必須把緊急災難列入規畫考慮，以免發生無法挽救悲劇。

台大金山分院過去長期針對核災演練，設有地下獨立看診區，避免輻射汙染。蔡兆勳表示，如今也把水患與交通中斷納入防災計畫。他建議，地方政府應規畫可預備調度機制，明確標示災時可聯繫支援單位，並配備如可涉水的悍馬車等特殊車輛支援，「否則災難當下容易慌亂、難及時聯繫」。

增醫療韌性 從國家層級思考

醫務管理學會理事長洪子仁指出，氣候不穩定可能成為新常態，颱風不僅帶來風雨，也常造成山區土石流與交通癱瘓，但不只偏鄉地區醫院風險升高，城市同樣不能鬆懈。政府應從國家防災層級思考，提升預警與通報效率，目前醫院面對颱風，人力維持最低程度運作，除減少醫護與民眾外出風險，也保留緊急醫療處置能量。

洪子仁說，面對極端氣候，醫療體系不該僅做最小反應，而應「料敵從寬」，不論是制度面還是人力調配，都要提升整體醫療韌性。政府應建立緊急災難應變調度機制，避免憾事。