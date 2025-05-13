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陽光行動／我醫療體系 超級碳排大戶

聯合報／ 記者李青縈沈能元陳雨鑫／台北報導
醫院推減碳，從日常工作中找減碳機會。記者季相儒／攝影
醫院推減碳，從日常工作中找減碳機會。記者季相儒／攝影

環境部訂下二○五○年達到淨零碳排目標，碳有價時代來臨，明年起部分企業開始繳交碳費。國內醫療體系總碳排放量占全國百分之四點六，高於世界平均值，屬「超級碳排大戶」，但礙於救命事業，暫時豁免。衛福部要求全國醫學中心年底前完成碳盤查，各醫院大動作減碳，同時也面臨減碳「邊際效應」。

醫學中心拚完成碳盤查

台灣身處氣候變遷第一線，過去十年夏季高溫日數大增，熱中暑、腎結石及心血管疾病人數皆呈上升趨勢。「氣候變遷與疾病盛行率呈正相關，醫療院所不可能不參與減碳這條路。」醫福會副執行長林名男說，今年三月衛福部廿六家部立醫院完成碳盤查，總碳排量達九萬九千噸碳當量，其中電力碳排達八成八，「空調系統」用電最多。  

林名男說，碳盤查對醫療院所並非難事，只要盤點醫院儀器並透過公式計算，就能完成，但完成首波碳盤查後，得開始執行減碳方案，部立醫院規畫三年內陸續汰換各院非節能的空調設備，如果無法找到節電以外的減碳方式，很快就會面臨「減碳邊際效應」。

建立減碳文化才能達標

林名男指出，多數醫院減碳集中於可控制的直接排放和能源間接排放，屬於「範疇一」與「範疇二」，但兩者僅占淨零目標的百分之廿九。若要大規模減碳，關鍵在於涵蓋原料採購、運輸、通勤等間接排放的範疇三，需從醫護日常工作中尋找減碳機會，並培養醫院減碳文化，才能真正達標。

新光醫院副院長洪子仁指出，衛福部僅編列兩千萬元推動全台醫院ＥＳＧ教育，不足以支應實際減碳需求。新光醫院僅培訓醫護考取永續證照就花費百萬元，更換節電設備更高達五千萬元。他呼籲，既然政府已啟動永續政策，就應投入足夠的資源，協助醫院建構減碳基礎，培育專業人才。

高雄醫學大學專案執行長郭昭宏指出，醫療以救命為先，節能減碳推行速度相對緩慢。醫界希望衛福部推動相關政策時，應明確規範哪些減碳措施與碳盤查為必要項目，並提供誘因，例如將低碳採購納入健保給付獎勵或評鑑指標。此外，應研議放寬一次性醫材限制，讓醫院可使用可重複醫材以達減碳目標。

衛福部醫事司長劉越萍說，現階段若全面要求所有醫院推動碳盤查，難度極高，部分中小型醫院仍在尋找經營定位，甚至面臨生存挑戰，考量醫院用電量與病床數呈正相關，第一波先要求全國醫學中心年底前完成碳盤查，並聚焦於較具可控性的「範疇一」與「範疇二」，未來每年四月公布前一年度盤查結果。

本報、厚生會永續倡議

面對全球永續挑戰，沒有人是局外人，本報與厚生會基金會合作，成立「健康醫療永續發展推動委員會」，將於五月廿九日舉行成立大會與第一次委員會議，成員包括厚生會長萬美玲、陽交大校長林奇宏、政大教授王儷玲等，凝聚醫療健康永續共識，成為推動台灣的正向永續動力。

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