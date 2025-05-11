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新聞眼／剴剴案是「機制殺人」 漏洞何時補好？
剴剴受虐一一四天，死亡時全身是傷，連生殖器都有傷痕，加害保母意圖脫罪言論，再次引爆群情激憤，數千名民眾在大雨滂沱中，走上凱道。剴剴案不僅凌虐過程讓人不忍卒睹，施虐者是經政府把關的合格保母，凸顯案件不是個案，而是「機制殺人」。
衛福部回應民團訴求，指多項機制均在現行法規內，將研議成立兒少保護專責機構，加強橫向溝通。政府以大把經費投入強化社會安全網，社安網第二期一一○至一一四年編列四百億元，制定各項子計畫，卻仍無法接住受虐兒少，民團提出訴求，若已在現行法規之內，正代表社安網空有其名，未接住才一歲半，還無法言語的小小生命。
剴剴案後，衛福部設法補破網，收回收出養評估權力，從團體自行評估，改為由地方政府評估，但仍有多項行政怠惰。剴剴過世前已通過草案的「兒童托育服務法」，被行政院當成重要政績，對外稱「剴剴案催生專法」。但有第一線社工攤開草案一看，官方聲稱加重刑責，卻未永久禁止家暴、性侵者從事托育工作，而是「依情節認定」。
凱道上，民眾合唱「我很抱歉，那一百一十四天，想起你獨自待在冰冷空間，傷痕累累三個月」。在場民眾唱到此處，忍不住拭淚。對於剴剴，我們需要抱歉，讓剴剴死於監督之下的政府，比起道歉，更應負起責任，積極改革社政沉痾，別讓家長、民眾活在恐懼悲傷中。
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