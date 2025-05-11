剴剴案挨轟 雙北社會局：落實三方共訪 精進守護

凱道「終結兒虐，陪你長大」集會，譴責雙北市府與兒福聯盟。北市社會局強調，會持續精進改革守護計畫，市府盼後天司法判決伸張公義，符合民心所向。 新北社會局說，剴剴案發生後，雙北第一時間提「三方共訪機制」、強化提高保母訪視頻率等，目前持續關懷剴剴家，全力陪伴家屬走出傷痛。

台北市長蔣萬安得知剴剴案的第一時間，即要求社會局全面清查狀況，提出策進作為，去年也數次表達「向剴剴的失去、以及所有愛他的人表達歉意」。新北市長侯友宜則說，剴剴案令人痛心，希望未來不再發生；新北市府會不斷反思、檢討，希望社會安全網做到最齊全。

北市社會局表示，去年蔣萬安宣布「七項加一改革」守護計畫後，保母訓練強化並增加回流訓練去年底辦四場次；無依兒童增加出養前訪視頻率；建立三方共訪機制，全日托一年六訪等，都一一落實。

新北社會局說，剴剴案發生後，雙北已建立「三方共訪機制」，會由主責社工邀請居家托育服務中心、收出養媒合機構共同訪視；社工提升敏感度，觀察兒少是否驚慌、怕生、是否有傷痕等狀況；對於新登記或復托保母，也將辦理職前訓練，把情緒管理列為重點之一。

在職能精進部分，社會局指出，新北市已率先推動公托中心監視影像雲端保存卅天，同時提高居家托育人員的在職訓練時數，課程包含嬰幼兒基本救命術今年已有五八五四人次完訓；目前正進行的中央收出養制度修法，新北市會持續參與討論，期盼共同完善法規，守護兒少。