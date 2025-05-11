聽新聞
0:00 / 0:00

設兒少保護部 衛福部：規畫專責單位 層級待商討

聯合報／ 記者林琮恩翁至成／台北報導
「剴剴網路媽媽群」昨天在凱達格蘭大道發起「終結兒虐，陪你長大」大型集會。記者葉信菉／攝影
「剴剴網路媽媽群」昨天在凱達格蘭大道發起「終結兒虐，陪你長大」大型集會。記者葉信菉／攝影

男童「剴剴」遭虐死案引爆民眾走上凱道，提出設立兒少保護部、增訂刑法「虐殺兒童罪」等六項訴求。衛福部表示，正加速評估規畫設立兒少保護專責單位，但行政組織規模與層級仍待商討；法務部次長黃謀信表示，修法有一定議程和程序，未來將廣納各界意見並列入參考。

衛福部保護司長張秀鴛表示，行政院、衛福部正加速評估設置兒少保護專責單位，但行政組織設置須符合相關法規，具體層級仍有待商討，但一定會發揮比目前更好的橫向聯繫機能；其餘多項訴求，現行制度已有相關規定，將穩健發展，以符合社會期待。

部分民眾要求增訂刑法「虐殺兒童罪」，要求虐殺十二歲以下兒童，處死刑或無期徒刑，並列入不得假釋條款。黃謀信表示，要定獨立的犯罪刑度或提高刑度，法務部尊重民眾意見，但修法有一定議程和程序，未來將廣納各界意見並列入參考。至於授權隔離受虐兒童與疑似加害人，未涉及刑法，應由衛福部回應。

張秀鴛表示，衛福部社家署去年已要求，兒童收出養須經地方政府必要性評估；民眾提出服務兒少者應持有兒童工作證，確保無兒虐、性侵等犯罪前科，也列入「兒少權法」修法作業重點。她表示，民團提出多項建言，若現行制度已有規範，也將強化落實，「民眾上街是對政府重要提醒，將聽取意見作出調整。」

「終結兒虐・陪你長大」活動召集人李侑宭表示，國內雖有衛福部保護司，但單位層級太低，發公文叫不動法務部、檢察官，要與社家署、警政署聯繫，串連社工、警察防治兒虐，「公文跑完一圈，孩子命都沒了」，盼政府拉高兒虐專責單位層級，參考南韓成立兒童權利保障院作為專責單位，成立「兒少保護部」。

「剴剴」被虐死引發社會關注，「剴剴網路媽媽群」昨在凱道集會，提出設立「兒少保護部」等六項改革訴求。 記者葉信菉／攝影
「剴剴」被虐死引發社會關注，「剴剴網路媽媽群」昨在凱道集會，提出設立「兒少保護部」等六項改革訴求。 記者葉信菉／攝影

兒少權法 受虐兒 法務部 虐殺 衛福部

延伸閱讀

剴剴案民眾上街反兒虐 衛福部加速評估設兒少專責單位

防剴剴案重演 逾千家長上街提6大訴求盼設兒少保護部

民團緊盯「狼醫」查詢平台建置延宕 衛福部：內部還需討論

棋藝班學童遭狼師猥褻被迫陳述案情15次 衛福部發聲了

相關新聞

數千人上凱道護兒少！媽媽們提6訴求 逾8萬人連署

母親節前夕，「剴剴網路媽媽群」昨舉行「終結兒虐・陪你長大」護兒行動，數千人在大雨中走上凱達格蘭大道，提出成立兒少保護部，...

新聞眼／剴剴案是「機制殺人」 漏洞何時補好？

剴剴受虐一一四天，死亡時全身是傷，連生殖器都有傷痕，加害保母意圖脫罪言論，再次引爆群情激憤，數千名民眾在大雨滂沱中，走上...

剴剴案挨轟 雙北社會局：落實三方共訪 精進守護

凱道「終結兒虐，陪你長大」集會，譴責雙北市府與兒福聯盟。北市社會局強調，會持續精進改革守護計畫，市府盼後天司法判決伸張公...

設兒少保護部 衛福部：規畫專責單位 層級待商討

男童「剴剴」遭虐死案引爆民眾走上凱道，提出設立兒少保護部、增訂刑法「虐殺兒童罪」等六項訴求。衛福部表示，正加速評估規畫設...

剴剴案群眾上凱道批市府失職 新北社會局：強化保母職能課程

男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹虐死案，「剴剴網路媽媽群」今天下午在凱道發起「終結兒虐，陪你長大」集會，譴責雙北市政府與兒福聯...

剴剴案群眾上凱道批市府失職 北市社會局：持續精進改革

男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹虐死案，「剴剴網路媽媽群」今天下午在凱道發起「終結兒虐，陪你長大」集會，譴責雙北市政府與兒福聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。