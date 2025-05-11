設兒少保護部 衛福部：規畫專責單位 層級待商討

男童「剴剴」遭虐死案引爆民眾走上凱道，提出設立兒少保護部、增訂刑法「虐殺兒童罪」等六項訴求。衛福部表示，正加速評估規畫設立兒少保護專責單位，但行政組織規模與層級仍待商討；法務部次長黃謀信表示，修法有一定議程和程序，未來將廣納各界意見並列入參考。

衛福部保護司長張秀鴛表示，行政院、衛福部正加速評估設置兒少保護專責單位，但行政組織設置須符合相關法規，具體層級仍有待商討，但一定會發揮比目前更好的橫向聯繫機能；其餘多項訴求，現行制度已有相關規定，將穩健發展，以符合社會期待。

部分民眾要求增訂刑法「虐殺兒童罪」，要求虐殺十二歲以下兒童，處死刑或無期徒刑，並列入不得假釋條款。黃謀信表示，要定獨立的犯罪刑度或提高刑度，法務部尊重民眾意見，但修法有一定議程和程序，未來將廣納各界意見並列入參考。至於授權隔離受虐兒童與疑似加害人，未涉及刑法，應由衛福部回應。

張秀鴛表示，衛福部社家署去年已要求，兒童收出養須經地方政府必要性評估；民眾提出服務兒少者應持有兒童工作證，確保無兒虐、性侵等犯罪前科，也列入「兒少權法」修法作業重點。她表示，民團提出多項建言，若現行制度已有規範，也將強化落實，「民眾上街是對政府重要提醒，將聽取意見作出調整。」