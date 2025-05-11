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數千人上凱道護兒少！媽媽們提6訴求 逾8萬人連署

聯合報／ 記者林琮恩楊正海李承穎翁至成王千豪／台北報導
母親節前夕，數千人在大雨中走上凱道，高喊「救救孩子」、「反兒虐」，提出設立「兒少保護部」等六項改革訴求。記者葉信菉／攝影
母親節前夕，數千人在大雨中走上凱道，高喊「救救孩子」、「反兒虐」，提出設立「兒少保護部」等六項改革訴求。記者葉信菉／攝影

母親節前夕，「剴剴網路媽媽群」昨舉行「終結兒虐・陪你長大」護兒行動，數千人在大雨中走上凱達格蘭大道，提出成立兒少保護部，增設兒少保護專責醫師，兒虐重判不假釋、刑法增訂虐殺兒童罪等六項訴求，並發起連署，共收到八萬四四六七份連署書，將送至總統府等單位，呼籲正視兒少保護制度漏洞。

群眾：虐童案頻傳 系統性缺失

男童「剴剴」遭劉彩萱、劉若琳保母姊妹凌虐致死，案經台北地院國民法官庭審理，周二（十三日）將宣判。昨天是宣判前的最後一個周六，盼喚起大眾重視虐童議題，雖逢大雨，許多民眾聚集凱道，舉著「虐童致死，唯一死刑」等標語，高喊「還給剴剴公道」。

活動主持人李侑宭說，「我們要告訴中央及地方政府，保護孩子是共同責任，如果是這樣而來請你舉手」，許多人舉手呼應，不少人落淚。她表示，剴剴案爆發，一群傷心民眾在網路上抒發心情，後來愈來愈多人加入聲援行動。剴剴死後，兒虐案件仍層出不窮，這是系統性缺失。本次發起提案後，盼與各界專家討論，一起接住孩子。

賈永婕：剴剴案 判死也是人道

許多家長推著推車、背著小孩出席，身穿白衣、手拿白菊花聲援，更有家長遠從新加坡、馬來西亞來台。一○一董事長賈永婕、藝人Gino、歌手謝和弦、楊晨熙、樂天女孩琳妲等人也到場聲援。賈永婕說，「我就是以一個媽媽的身分站在這裡」，剴剴案已經不是不當照護，而是蓄意虐殺，就算是判死刑，也是人道的。

李侑宭提出六點訴求，包括建立「兒少保護部」、設有給職兒少保護專責醫師、設立兒虐專責社工並加強兒虐辨識訓練、推動「訪視助理員」制度、要求增訂刑法「虐殺兒童罪」，虐殺十二歲以下兒童，處死刑或無期徒刑，並列入不得假釋條款。同時授權隔離受虐兒童與疑似加害人，以「保護優先」原則，案情未定案前即進行安全隔離任。

國民黨團：本會期正式推動修法

國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，他們會在這個會期正式推動修法，將兒童凌虐至死處死刑或無期徒刑。王鴻薇指出，去年修法時，國民黨共有十五個修法提案，其中有十案將死刑納入刑法第二八六條修法，凌虐兒童致死要處死刑或無期徒刑。本會期她擔任國民黨團書記長，也正式提出黨團版，將兒童凌虐至死處死刑或無期徒刑，他們會在這個會期正式推動修法。

保母 修法 剴剴案 受虐兒 死刑 虐殺

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