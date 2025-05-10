剴剴案群眾上凱道批市府失職 新北社會局：強化保母職能課程

男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹虐死案，「剴剴網路媽媽群」今天下午在凱道發起「終結兒虐，陪你長大」集會，譴責雙北市政府與兒福聯盟。新北市社會局表示，已針對保母額外強化4大課程，也積極參與討論中央收出養制度修法。

社會局表示，每一位孩子的逝去都是沉痛，更需要社福網絡夥伴不分彼此、共同面對。雙北也在第一時間提出包括三方共訪、強化提高保母訪視頻率等7+1精進做法。希望透過具體行動，更有效地守護每一位弱勢，更緊密的安全網絡，社會局將與所有網絡夥伴持續努力。

社會局指出，新北市重視所有受托孩童的照護品質，已經率先推動公托中心監視影像雲端保存30天，同時提高居家托育人員的在職訓練時數，課程包含嬰幼兒基本救命術，截至目前，今年已有5854人次完訓。

針對新登記或停止托育一年以上申請恢復托育的保母，額外加強4大課程，包括兒少及居家托育相關法規、居家托育環境安全、實例分享和情緒管理，從源頭提升托育品質。

社會局強調，新北對案家的關懷持續不間斷，社福中心目前依然持續關懷剴剴家，全力陪伴家屬走出傷痛。而目前正進行的中央收出養制度修法，新北市會持續參與討論，期盼共同完善法規，守護兒少。