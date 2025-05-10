民眾上凱道籲終結兒虐 盼設兒少保護部

北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，預計13日宣判。「剴剴網路媽媽群」今天在凱道舉辦「終結兒虐，陪你長大」集會行動，提出設立「兒少保護部」等6大訴求。

保母劉彩萱、劉若琳姊妹從民國112年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌於同年9月1日起至12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，造成男童傷重，同年12月24日凌晨出現無意識狀態，送醫不治。

剴剴案震撼全台，在母親節前夕，多名關心兒少權益的家長與公民自發串聯組成「剴剴網路媽媽群」，今天下午在凱達格蘭大道舉辦「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動，主辦單位預估有上萬名民眾集結。

有許多家長帶小孩身穿白衣、手持白菊花一同出席，更有家長遠從新加坡、馬來西亞特別來台聲援，舉著「守護兒童」等手牌，高喊「兒虐零容忍、重判不假釋」、「雙北道歉、兒福解散」等口號，譴責雙北市政府與兒福聯盟在此案的失職與怠惰。

活動召集人李侑宭表示，這次集會有6大訴求，包含在前端設置搶救孩子的體制，比照韓國鄭仁案設立「兒少保護部」 ，以統籌檢警、社政、教育與醫療等部門，建立通報即時、聯繫緊密的跨系統合作機制，強化少保護政策的落實效能。

李侑宭也說，盼增設有給職兒少保護專責醫師，並由專職醫師全面訓練社工、警察、醫療、教師等人員，並與社政、司法緊密溝通合作，建構蒐證即時、及早介入安置的兒虐反應處理機制，並提供親職教養、育兒指導及協同訪視服務。

另外，建立兒虐專責社工制度，並加強辨識訓練、導入「訪視助理員制度」及視訊訪視，因應人力短缺，補強高風險家庭訪視量能，並全面推行「預防性訪視」。

李侑宭強調，訴求也包含增訂刑法第271-1條「虐殺兒童罪」，且被判死刑或無期徒刑者納入不得假釋規定，並參考南韓制度「保護優先人格」，能在案情未定案前，即進行保護性隔離，確保兒少優先保護原則，賦予社工及執法單位緊急處置權限與法律保障。

這次活動也有多名藝人出席聲援，包含佩甄、Gino、台北101董事長賈永婕等人。

賈永婕表示，看到一個這麼小的孩子受到各種虐待，很心痛、內心悲憤不平，今天站出來就是希望司法能還給剴剴一個公道。佩甄則說，身為一個媽媽，無法忍受接受這種事情發生，希望能終止這樣的悲劇。