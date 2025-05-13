【專家之眼】勞工是賴神眼裡的牛馬？看泰國：使民以時

有一些台灣人看不起泰國人，實在是有很深的誤解。泰國政府有很多地方值得學習，例如對人民很好。

既然口口聲聲愛台灣，就講一些實在的，不要講一些五四三，因為虛偽和雙標是對自己所能種下的最深的毒了！本文就以放假為例，來說明什麼叫真愛。在進入本文之前，先來個小鋪墊。好讓這些小事成為歷史的呈堂證供。

3月20日，立法委員王鴻薇詢問人事行政總處：「是否支持增加更多國定假日？」該官員說：「目前台灣的假是11天，與新加坡一樣。」言下之意，目前並沒有不好，甚至是很好的，如果該人把新加坡當成榜樣。當王鴻薇再次詢問該人：「五一勞動節變成全國性的國定假日，您同意嗎？」，該人回答：「我不反對這個議題。」注意，他是說「不反對這個議題」，言下之意是這個議題是可以討論的，他還是迴避「同意」或「反對」。難道這就是說話的藝術？不，我會理解為這是對國會的藐視、對多數民意的踐踏。

他偏向資方，卻又要裝作客觀公正。他說：一年「115天放假日跟全球國家相比是非常合理的事，因為放假最重要的是考慮台灣有許多中小企業的業主，經營負擔是否會增加，很多面向都要同時考量。」言下之意，只有他懂得全面考量，別人都不懂，台灣官員都是這麼自大的嗎？115天非常合理，所以，台灣年總工時2030.4小時，在全世界名列第五，亞洲排名第二，是非常合理的囉？是把台灣人看成牛馬了嗎？

立法院本月9日三讀通過「紀念日及節日實施條例草案」，台灣將多出5天國定假日，對於這一法案，民進黨的立法委員全數反對，這不是露出狐狸尾巴了嗎？難道愛台灣就是想盡辦法阻撓台灣人民放假？難道愛台灣就是偏袒資方？難道不讓勞工放假才是「勞工是民進黨最軟的一塊肉」？

回到正文。政府對人民好或不好，放假（包括例假、國定假日、特休以及特殊休假，例如病假、產假的規定）是一個很好的判準。一般而言，放假越多，意味著越重視人民的生活品質；反之，則越是苛刻勞工，不讓勞工翻身、不讓勞工休息。

就放假而言，歐美國家放得比台灣多得多，這可以理解，畢竟他們是先進國家，例如德國人均1340工時/年，換算下來，一年有197天都在放假。但是，泰國，人均所得只有7770美元（台灣是3萬4430美元），人家也比台灣放得多。人事總處說，11天國定假日非常合理。我們來看一看泰國。同樣是今年，泰國有21天的國定假日，我們才11天，竟然說「非常合理」！豈不是證明了眼中無勞工？

對於放假這個問題，孔子怎麼理解？樊遲問「仁」。子曰：「愛人」。孔子又說：「使民以時」。這句話轉換時空背景，就是為政者要愛勞工、不要壓榨勞工、非必要不得加班，加班要有合理的加班費。那麼，為什麼泰國政府對人民那麼慷慨？台灣政府又是如此壓榨？這背後一定有很深的算計在裡面。顯然，泰國政府認為，對勞工好就是對自己好，賴政府則以為，對資方好就是對自己好。您說呢？