快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

新iPhone可能真的要漲價了 傳因蘋果新功能與設計「不是關稅」

民團：藍白刪519白色恐怖記憶日 清洗歷史記憶

中央社／ 台北12日電

519行動組合等民間團體今天透過聯合聲明表示，藍白兩黨聯手通過的「紀念日及節日實施條例」，將原本草案中的「519白色恐怖記憶日」強行抹除，這是藍白主導下的記憶清洗，更是對台灣轉型正義進程的嚴重傷害。

519行動組合、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、台灣轉型正義協會、台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟、現代文化基金會、辜寬敏基金會、新台灣和平基金會今天發布聯合聲明「誰決定我們紀念什麼：譴責藍白主導下的記憶清洗」。

民團表示，立法院在藍白兩黨聯手下通過的「紀念日及節日實施條例」，大幅刪減與台灣民主及轉型正義相關紀念日的行徑，此舉不僅是對台灣歷史的粗暴踐踏，更是對台灣轉型正義進程的嚴重傷害，他們要表達最嚴厲的譴責與深切的憂慮。

聲明表示，民意代表理應尊重各方聲音，促進社會對話與反省，藍白卻聯手以突襲方式提出再修正動議進行表決，將原本草案中的「519白色恐怖記憶日」強行抹除。

民團質疑，中國國民黨的企圖就是要透過「獨尊儒術」的大中國史觀，排除台灣主體的歷史記憶，並藉由法律手段重塑國家記憶，延續其不義的歷史詮釋與政治影響力；民團說，台灣民眾黨主席黃國昌配合演出，更是轉型正義的最大諷刺。

民團說，呼籲珍視台灣民主價值、關心轉型正義的公民共同站出來譴責這種開民主倒車、清洗台灣人歷史記憶的惡劣行徑，持續關注並推動轉型正義工程。

白色恐怖 藍白 轉型正義 還假於民

延伸閱讀

假職權行性暴力！麥當勞少女案發回續偵 民團、律團聲明批：以「親密關係」脫罪

所屬民團遭爆頻拿政府補助 綠委林月琴發4聲明：絕無自肥

交通部隔熱紙透光指引大寬鬆？民團促舊車比照辦理 否則將上街抗議！

民團緊盯「狼醫」查詢平台建置延宕 衛福部：內部還需討論

相關新聞

2025放假大升級！教師節納入爽翻？一線老師卻崩潰：我不想放這天

立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增四個國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日，以及農曆小年夜，並將5月1日勞動節納入全民放假範圍，成為所謂「4+1」放假新制，最快2025年起正式實施。

教師節、光復節逢周六日可補假？人事長：6月底前公布

立法院會9日三讀修正通過「紀念日及節日實施條例」，外界關注行政院是否會提覆議。行政院人事總處蘇俊榮今在立法院表示，政院沒...

柯建銘：新增5天假 政院不急提覆議

立院上周三讀「紀念日及節日實施條例」引發討論，由於民進黨立委在表決時投反對票，外界憂心行政院可能提覆議。國民黨立委許宇甄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。