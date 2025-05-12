2025放假大升級！教師節納入爽翻？一線老師卻崩潰：我不想放這天

立法院於5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，新增四個國定假日，包括9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日，以及農曆小年夜，並將5月1日勞動節納入全民放假範圍，成為所謂「4+1」放假新制，最快2025年起正式實施。

此項修法對多數民眾來說無疑是重大利多，尤其讓連假規劃更具彈性，也有助提升全民休息品質。然而，教師節納入放假引發部分民眾爭議，不少網友質疑「老師已經有寒暑假了，為何還要多一天放假？」對此，老師們也表達了心聲。

社群平台「threads」上有曾任導師與行政的教師表示，老師的寒暑假並非「爽放」或「完全不上班」，事實上，導師每天工時長達9.5小時，週工時遠超法定上限，因此寒暑假是透過平日超時工作「換來的」，且仍需出席備課、會議與各類研習；行政教師更因公文處理與行政職責，往往寒暑假仍要到校。至於專任教師雖相對輕鬆，卻通常是多年導師或行政歷練後才有資格輪任。

另一位國中老師則坦言，自己並不特別期待教師節放假。她認為，相較於休假，更希望政府正視教育現場的困境，特別是針對「管教權」的立法保障。他指出，當前教師面對班級中不斷惹事的學生時，往往受限於申訴制度與家長壓力，使得第一線老師每日如履薄冰，難以真正維護班級秩序與學生安全。

不少於學校任職的網友也紛紛回應，「我覺得老師們都高興太早，美意是放教師節，但其實大部分人都不知道，上下學期教學日（上課日）應該是要合起來滿200天」、「認同您的言論，認真覺得勞動節可全國統一放，但教師節是多放的」、「真的，比起放假，更希望建構良好的教育環境」、「說得太好了！深有同感！」

但也有人認為「寒暑假期，老師是否該進修，或上班，才公平啊」、「沒差，總得有開始才有機會改變」、「可是我想放啊」、「一碼歸一碼，妳說的那些都要做，但不代表放假就是錯」、「那您覺得這兩件事情為什麼不能同時發生呢？」、「教師節不管有沒有算為國定假日，老師都有休假喔」。