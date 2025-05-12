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教師節、光復節逢周六日可補假？人事長：6月底前公布

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院司法及法制委員會上午處理監察院、人事總處、考試院、法務部等預算解凍案，監察院秘書長李俊俋（右起）、考試院秘書長劉建忻、人事長蘇俊榮出席。記者曾吉松／攝影
立法院司法及法制委員會上午處理監察院、人事總處、考試院、法務部等預算解凍案，監察院秘書長李俊俋（右起）、考試院秘書長劉建忻、人事長蘇俊榮出席。記者曾吉松／攝影

立法院會9日三讀修正通過「紀念日及節日實施條例」，外界關注行政院是否會提覆議。行政院人事總處蘇俊榮今在立法院表示，政院沒有任何指示；針對恰逢周六日的國定假日是否補假，幕僚作業已在規畫，預計6月底前簽請政院核定後公布。

立法院會通過修法，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，5月1日勞動節也改為全民放假。

蘇俊榮今受邀列席立法院司法及法制委員會報告解凍案並備詢。朝野立委關注新增國定假日的後續作業規畫。蘇俊榮表示，今年教師節、光復節與行憲紀念日分別落在周六、周日、周四，有的人不愛補假或補班，這些細節仍要簽行政院核定。

民進黨立委莊瑞雄質詢時問，今年修正版的行事曆何時再度公告、和明年行事曆是否一併公告？蘇俊榮表示，人總今年3月已草擬完明年的行事曆，立法院修法後需要重新整理，人總會和教育部、經濟部、勞動部等相關部會開會討論，待總統公布實施後，目標六月底前找出最大共識決。

國民黨立委王鴻薇質詢時關切政院是否會提覆議，以及人總是否支持這項修法？蘇俊榮表示，沒有接到政院指示；公務員有依法按照法律規範執行公務的責任，政院也會綜合考量，不會問他對修法的意見。

由於修法上路後，今年9月底至10月可能出現3個連假，王鴻薇問，有無可能將連假分散到11月？蘇俊榮表示，詳細情況還要找相關部會來討論，因為一旦調整，能否與國際接軌，對金融運作都會有影響與衝擊。

還假於民

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