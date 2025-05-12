柯建銘：新增5天假 政院不急提覆議

立院上周三讀「紀念日及節日實施條例」引發討論，由於民進黨立委在表決時投反對票，外界憂心行政院可能提覆議。國民黨立委許宇甄昨表示，行政院長卓榮泰應出面講清楚是否提覆議，賴清德總統也不應神隱。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨回應，紀念日條例「講起來應該也沒什麼違憲」，這只是政策選擇，行政院也不急著覆議，「明年政治環境、立法院政黨比例，就不一樣了」；他不相信這些藍白立委明年都還存在，盼大家冷靜思考，面對該法律案。

行政院迄今未就紀念日條例是否提覆議做出回應。但人事總處表示，將重新修訂今年下半年度行事曆，納入年底前新增的教師節、光復節及行憲紀念日等三天假；至於明年假日如何調整放假，將再蒐集意見，於明年辦公日曆表公告。

立法院日前三讀通過新增小年夜、教師節、台灣光復節、行憲紀念日及勞動節都是「全國放假」。國民黨立委還將提案，修改特休假制度，讓勞工入職三個月就可享有特休假。民眾黨主席黃國昌昨表示，藍白都有提出相關方案，希望等增加國定假日實施上路後，再進一步研商。

黃國昌說，台灣勞工工時過長是不爭的事實，民進黨政府從二○一六至今，一再聲稱要降低勞工工作時數，但從現實數據來看，是徹底打臉自身所提出的勞工政策。

他表示，國定假日修法通過後，後續不管是國民黨立委所提出的特休假增加，或民眾黨團提出的希望強化家庭照顧假，讓家中有子女、長輩，需要照顧陪伴的勞工，能夠有休假機會，就等國定假日增加實施上路後，再來研商會比較理性。