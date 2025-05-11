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籲政院對新增5天假提覆議？柯建銘稱不急 原因全說了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團柯建銘。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團柯建銘。記者黃婉婷／攝影

紀念日條例修正案三讀通過，新增教師節、光復節等國定假日，國民黨立委再提案修法增加特休。民進黨立院黨團總召柯建銘說，國民黨為救罷免，提出看似對勞工的利多政策，但要考慮台灣產業環境變化，想要藉此騙選票，難抵大罷免海嘯，絕對無用。

至於是否呼籲行政院針對紀念日條例修正案提出覆議，柯建銘說，法律上應該沒有違憲，只是政策選擇，他認為行政院也不急著提覆議，「明年政治環境、立院政黨比例就不一樣了」。

立法院國民黨、民眾黨立法院黨團本會期力推「還假於民」，日前三讀通過國民黨團、民眾黨團「四加一」版本的紀念日及節日實施條例，今年起新增5天假；國民黨立委牛煦庭再提案修正「勞動基準法」，讓民眾入職3個月即享3天特休，半年即有5天特休。

柯建銘下午受訪時指出，國民黨為挽救罷免，釋出對勞工看起來是利多的政策，但這是一體兩面，罷免是一回事，但用這個誘導人家不罷免你，這非常困難的。因為國民黨毀憲亂政、亂修法，且要考慮台灣產業環境變化，想要藉此騙選票，難抵大罷免海嘯，絕對無用。

至於是否呼籲行政院提覆議，柯建銘說，基本上，立法院三讀通過的法案，舉手輸了就輸了，「至於這有沒有違憲？講起來應該也沒什麼違憲」，這只是政策選擇。

他認為，行政院也不急著覆議，最快也是明年的事，「明年政治環境、立法院政黨比例就不一樣了」，不相信這些藍白立委明年都還存在，盼大家冷靜思考，面對這個法律案的問題。

柯建銘 還假於民

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