許宇甄：是否對新增國定假提覆議 卓榮泰應出面講清楚

紀念日條例修正案三讀通過，新增教師節、光復節等國定假日，引發各界討論，外界認為民進黨一路反對，行政院近期就可能先提覆議。國民黨立委許宇甄批評，行政院長卓榮泰應出面講清楚是否會提覆議，賴清德總統也不應神隱；國民黨立委林沛祥也批，民進黨一路反對後又說謊，不只是台灣民主悲哀，更是全球民主笑話。

立法院國民黨、民眾黨立法院黨團本會期力推「還假於民」，日前三讀通過國民黨團、民眾黨團「四加一」版本的紀念日及節日實施條例，今年起新增5天假。不過，民進黨立委全體投下反對票，引發討論；民進黨立委沈伯洋解釋「民進黨所提的假日選項全數遭到拒絕。」

許宇甄質疑，民進黨從委員會審查到院會表決一路杯葛反對，這次行政院是否提出覆議？此事關乎勞工休假權益，卓榮泰應出面講清楚，賴清德總統也不要神隱躲起來，網路已流傳大罷免成功後就會修法沒收新增的國定假日，賴清德不要躲起來不說話。

許宇甄批評，這次修法原本還有4位民進黨立委也提版本，但最後在民進黨團要求下紛紛撤案，無視民意，野蠻至極。法案在內政委員會審查時，民進黨立委不僅拖延審查，還提案反對通過初審；朝野協商時，在野黨要求行政機關提出對案版本，他們就是不搭理；前天在院會表決時，民進黨全體立委再次無視勞工休假權益，集體一路反對到底，民進黨漠視勞權的嘴臉令人作嘔。

林沛祥也說，民進黨從一開始的拒絕與反對，到中間修法推延跟杯葛，到最後修法通過的阻撓、撒謊與搪塞，這就是民進黨一整年來對所有民生法案一貫態度跟SOP風格；嚴格講起來，民進黨現在已經變成只為意識形態服務、自身利益，而不顧民生、出賣台灣利益的不合格執政黨。