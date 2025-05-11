藍擬提案修改特休假制度 黃國昌：待4+1國假實施後再研商

立法院日前三讀通過新增小年夜、教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25），以及勞動節（5/1）「全國放假」。國民黨立委擬提案，修改特休假制度，讓勞工入職三個月就可享有特休假。民眾黨主席黃國昌表示，藍白都有提出相關方案，盼等增加國定假日實施上路後，再進一步研商。

黃國昌說，台灣勞工工時過長是不爭的事實，民進黨政府從2016至今，一而再再而三聲稱要降低勞工工作時數，但從現實數據來看，是徹底打臉自身所提出的勞工政策，在執政黨擺爛、對不起勞工情況下，在野黨推動國定假日增加，對勞工多年的期待跟等待，是一個正面回覆。

黃國昌說，國定假日法修正通過後，後續不管是國民黨立委所提出的特休假增加，或民眾黨提出的希望強化家庭照顧假，讓更多父母有需要家裡有子女或家裡有長輩需要照顧、陪伴，能夠有休假機會，就等到國定假日法增加的正式實施上路後看進一步具體的情況，再來研商比較理性。