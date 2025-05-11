快訊

NBA／愛德華飆36分、藍道大三元 灰狼第四節摧毀勇士

新台幣急升壽險業匯損災情慘重 未來觀察重點在NDF價格

吳聖宇：雨下到明天上午 周二起變回夏天逾30度

藍擬提案修改特休假制度 黃國昌：待4+1國假實施後再研商

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌上午前往台北市萬華雙和市場，在母親節獻上康乃馨及「蔥明包」，對於藍委提案調整特休假制度，黃表示，盼增加國定假日實施上路後，再進一步研商。記者黃義書／攝影
民眾黨主席黃國昌上午前往台北市萬華雙和市場，在母親節獻上康乃馨及「蔥明包」，對於藍委提案調整特休假制度，黃表示，盼增加國定假日實施上路後，再進一步研商。記者黃義書／攝影

立法院日前三讀通過新增小年夜、教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25），以及勞動節（5/1）「全國放假」。國民黨立委擬提案，修改特休假制度，讓勞工入職三個月就可享有特休假。民眾黨主席黃國昌表示，藍白都有提出相關方案，盼等增加國定假日實施上路後，再進一步研商。

黃國昌說，台灣勞工工時過長是不爭的事實，民進黨政府從2016至今，一而再再而三聲稱要降低勞工工作時數，但從現實數據來看，是徹底打臉自身所提出的勞工政策，在執政黨擺爛、對不起勞工情況下，在野黨推動國定假日增加，對勞工多年的期待跟等待，是一個正面回覆。

黃國昌說，國定假日法修正通過後，後續不管是國民黨立委所提出的特休假增加，或民眾黨提出的希望強化家庭照顧假，讓更多父母有需要家裡有子女或家裡有長輩需要照顧、陪伴，能夠有休假機會，就等到國定假日法增加的正式實施上路後看進一步具體的情況，再來研商比較理性。

還假於民

延伸閱讀

陳椒華退出時代力量轉投民眾黨？昔戰友黃國昌表態了

投入新北市長？黃國昌：讓自己成最好選項 與藍保持開放心胸

批當年暴力砍勞工7天假 黃國昌：綠對勞工隨時可割可棄

最近一週立委網路聲量TOP 5揭曉！他聲量最高但負面聲量也高

相關新聞

沈伯洋稱「提的假日被拒絕」 凌濤批：民進黨拋棄勞工還在騙

立法院日前通過「紀念日及節日實施條例」修正案，引發民進黨立委沈伯洋反對，並聲稱「我們提的假日完全被拒絕」。國民黨桃園市議...

藍擬提案修改特休假制度 黃國昌：待4+1國假實施後再研商

立法院日前三讀通過新增小年夜、教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25），以及勞動節（5/1...

5天國假投反對 勞團曝綠委曾提案…她嘆3特色一覽無遺

立法院9日三讀通過紀念日及節日實施條例，小年夜、勞動節、教師節、台灣光復節、行憲紀念日全國放假，民進黨團均投反對票。國民...

把握國定假增5天 雙北、花蓮拓展國旅

國定假日增5天，北市觀傳局5月下旬推「來趣台北」國旅方案，鼓勵外縣市民眾組團到台北旅遊，新北也搭配「觀光100亮點」推廣...

調高勞工特休 藍將提修法

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，全國可增加五天休假。國民黨立委牛煦庭、廖偉翔、謝龍介等十六名委員後續將提案...

立院人士還原綠委狂撤案國定假日修法：黨團施壓

立法院昨日在國民黨、民眾黨的合作下，三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，全國未來可多「4+1」天假。有立院人士還原本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。