5天國假投反對 勞團曝綠委曾提案…她嘆3特色一覽無遺

立法院9日三讀通過紀念日及節日實施條例，小年夜、勞動節、教師節、台灣光復節、行憲紀念日全國放假，民進黨團均投反對票。國民黨議員游淑慧在臉書貼文說，「夠清楚了嗎？這幾年國定假日修法過程，民進黨的三個特色一覧無遺...。」

游淑慧說，民進黨特色一「別人不可以，自己可以，雙標政黨」；特色二「說一套、做一套、偽君子」；特色三「以前說這樣，現在說那樣是換了位置換了腦袋」。

勞團人士葉瑾瑜在臉書貼出近年民進黨立委關於增加國定假日的提案紀錄，表示「賴清德、蕭美琴、劉世芳、吳思瑤，都榜上有名，清清楚楚！」葉說「紀念日及節日實施條例」通過，為什麼民進黨要大崩潰？原因很簡單，因這恰恰證明民進黨2016年到2024年這8年期間，所有提案連署支持過「增加國定假日」法案的立法委員，全部都是在作秀！這些歷史資料都不會消失。

葉說，綠委提案理由各個洋洋灑灑、合理合法，但卻始終躺在立法院裡面沒有動靜，明明當時民進黨就是全面執政的政黨，為什麼兩度修惡勞基法可以做到？國定假日立法卻做不到？增加捍衛民主價值的假日做不到？

葉也問，為什麼2016年12月28日，時任立法委員的劉世芳，可以連署支持陳瑩的提案，提案說明是：以確保國民放假、恢復身心及自我發展之必要權利，實有立法之必要。爰擬具「國假暨文化節日實施條例草案」。結果，現在她自己當了內政部長，就覺得立法行不通了？

國民黨議員游淑慧則也在臉書貼文表示，「夠清楚了嗎？這幾年國定假日修法過程，民進黨的三個特色一覧無遺...。」