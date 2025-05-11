把握國定假增5天 雙北、花蓮拓展國旅

國定假日增5天，北市觀傳局5月下旬推「來趣台北」國旅方案，鼓勵外縣市民眾組團到台北旅遊，新北也搭配「觀光100亮點」推廣景點和節慶活動對外行銷。花蓮縣府和旅宿業者認為連假有助觀光，本月攜手觀光業者前進高雄、台北旅展。

北市觀傳局指出，已結合北市店家參加各縣市旅展，也舉辦「2025台北旅遊全攻略」說明會，邀請業界掌握大稻埕夏日節、水舞嘉年華等大型活動，以便包裝行程；今年另首度推出「台北趴趴GO」電子集章活動，鼓勵民眾走遊台北。

新北市觀旅局提出多項行銷推動策略，包括配合「觀光100亮點」推廣活動，加強行銷九份、碧潭、深澳鐵道等經典景點，強打節慶活動品牌如溫泉祭、碧潭水舞、九份紅燈籠、河海音樂季、新北歡樂耶誕城等，成為假期觀光主力吸引點。

北市商業旅館同業公會理事長趙一任說，關稅戰、匯率等讓歐美長程旅客不願意來台，「4+1」假期是拓展國旅好時機。

花蓮縣旅館商業同業工會理事長張琄菡說，震後已1年，花蓮住房率仍未見起色，5、6月算上假日平均僅2成，下半年連假少，若連假增加多少會提高民眾國旅意願。

伴手禮業者劉瑞祺說，花蓮交通不便利，連假對花蓮觀光幫助非常明顯。