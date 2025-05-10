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國定假日增加…醫界盼下修合理門診天數 增加經營彈性

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立法院通過紀念日及節日實施條例草案，藍白兩黨力推「還假於民」，新增教師節、光復節、行憲紀念日、小年夜、勞動節等5天假。醫界醞釀向衛福部提案下修合理門診量天數。本報資料照片
立法院通過紀念日及節日實施條例草案，藍白兩黨力推「還假於民」，新增教師節、光復節、行憲紀念日、小年夜、勞動節等5天假。醫界醞釀向衛福部提案下修合理門診量天數。本報資料照片

立法院通過紀念日及節日實施條例草案，藍白兩黨力推「還假於民」，新增教師節、光復節、行憲紀念日、小年夜、勞動節等5天假。基層醫療協會理事長林應然表示，對單人診所衝擊大，醫界將討論後向衛福部提案下修合理門診量合理天數。

林應然說，假日開診成本高，員工薪資要加倍，也要找人上班，不能強迫員工上班；而國定假日一口氣增加，對單人診所負擔更高，有可能假日不開診，更讓民眾改去大醫院對分級醫療來說也是挑戰。

健保給付診所診察費設有「合理門診量」，目前以25天作為合理門診量。林應然說，由於法案昨天才通過，醫界有部分人士正在醞釀修改合理門診量，目前是25天，討論是否是否下修，否則現在是「醫不聊生」，希望減輕財務壓力。

醫師公會全聯會常務理事王宏育表示，健保署對門診量有合理規範，當單日平均看診超過30人次後，診察費給付將逐漸遞減，目前第一階段的診察費給付為364點。依現行每月合理門診天數25天計算，第一階段最多可支應750人次（30人次 × 25天），他建議可將合理門診天數下修為22天，並同時提高第一階段給付的上限到34人，例如變成支應748人次，雖然健保點值不變，卻能提升經營彈性。

王宏育也指出，全台約有1.2萬家基層診所，而診所經營屬市場機制，假日若開診診所較少，有營業的診所自然會吸納較多病患，反而具有市場利基，並不用擔心假日病患找不到診所就醫。

還假於民

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