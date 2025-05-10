國定假日多5天 黃金舜：診所、連鎖藥局營運成本恐增加

立法院昨三讀通過「紀念日及節日實施條例」，今年起教師節、光復節、行憲節、小年夜、勞動節全民放假。藥師公會全聯會理事長黃金舜認為，診所和連鎖藥局的成本可能墊高，年營運成本可能增加上萬元。

針對增加「4+1」天國定假日，黃金舜說，獨立藥局很多都是「校長兼撞鐘」，通常每周只有星期天會休息，不管政府規定多少個休假，他們多半毀選擇照常營業、自行吸收成本，「我看連鎖藥局營業成本就會加大」，一年營運成本可能增加上萬元，診所更可能上看2萬元。

黃金舜說，增加的5天假期，因為是政府規定的休假，員工當然也要休假，診所藥師幾乎都是受聘人員，可以向資方要求休假，診所和連鎖藥局的成本都可能因此墊高。

另外，西醫基層醞釀希望政府下修合理門診量。黃金舜說，基本上合理門診量有好有壞，台灣民眾就醫普遍時間都不長，認為這樣的醫療品質不好；如果下修門診量，站在病人的立場上，醫療品質會提升，但可能生意好的診所，民眾要掛號可能會變得困難，現在的診所每天的門診量超過100人次的，約佔三分之一，其他50人次以下的診所，衝擊應該不大，且很多診所也和藥局差不多，周六幾乎不休息。