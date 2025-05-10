沈伯洋「我們提的假日被拒」遭打臉 綠委提案竟全撤了

立法院昨三讀通過紀念日及節日實施條例修正案，民進黨立委沈伯洋在臉書列舉4項民進黨投下反對票原因。長期關注勞工權益、曾參與華航空服員罷工的林佳瑋稍早發文一一破解，更批沈「不要空口白話，拿出白紙黑字，證明民進黨委員真的有提案啊？喔，有提啦，後來全部撤案了。」

林佳瑋表示，首先沈說「我們提的假日完全被拒絕」，不要空口白話，拿出白紙黑字，證明民進黨委員真的有提案，「喔有提啦，後來全部撤案了」，立委蘇巧慧在臉書貼出議事錄，證明真的有在委員會發言，「那你的法案呢？在哪裡？」

其次，針對沈伯洋說「只選特定的職業節日，對其他職業難以公平，讓行政院訂比較有彈性」。林佳瑋表示，不僅是民進黨委員撤案，行政院也從來沒有提出院版，根本就是連做都不想做，還敢扯對其他職業不公平，還是骨子裡就是覺得不該放假？

林佳瑋說，至於說「程序大有問題」，國定假日法歷經公聽會，三次內政委員會的審查，一次內政委員會的黨團協商，如果不知道在表決什麼，那是內政委員會的委員沒有好好審查，沒有認真開會。

林佳瑋指出，沈伯洋說如果要針對工時，應該要去改別的法條，願聞其詳是改哪個法條，請沈大委員提案，「增加特休，我支持；周休三日，我支持；每週工時35小時，我支持；降低加班時數，我支持；取消變形工時，我支持。我敢談，怕民進黨不敢提而已。」

林佳瑋更批，現在被大家幹翻的光復節跟古寧頭，還有行憲紀念日，「民進黨哪個委員在審查的時候，批評過這個概念很糟糕的？」蘇巧慧委員會的時候口頭支持，實際上的做法就是撤案又不提修正動議，「沒有人這樣騙選票的，再次奉勸沈伯洋，不需要為了挺民進黨團總召柯建銘，賠上公信力。