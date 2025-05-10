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列反對紀念日條例4原因 沈伯洋：民進黨提的假日全遭拒

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院昨三讀通過紀念日及節日實施條例修正案，民進黨立委沈伯洋昨也列舉4大原因，解釋民進黨反對該修法版本。圖／聯合報系資料照片
立法院昨三讀通過紀念日及節日實施條例修正案，民進黨立委沈伯洋昨也列舉4大原因，解釋民進黨反對該修法版本。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀通過紀念日及節日實施條例修正案，國民黨、民眾黨在人數優勢下通過「4+1」版本，但民進黨立委全體投下反對票，引發討論。民進黨立委沈伯洋昨也列舉4大原因，解釋民進黨反對該修法版本，批「民進黨所提的假日選項全數遭到拒絕。」

沈伯洋表示，民進黨提的假日選項全數遭到拒絕，完全沒有被納入協商，顯示對立法過程缺乏討論與共識；第二，該版本選定特定職業或意義的節日，忽略其他職業群體的權益與公平性，相較之下，行政院依職業或行業彈性調整假期較合理。

沈伯洋指出，第三，國民黨與民眾黨在程序上再度出現問題，表決當時根本還沒拿到臨時更改的法條版本，即須在看不到內容的情況下倉促表決，這樣的程序不透明讓民進黨難以接受；第四，若真正關心工時與勞權，其實不該就應另行修正與工時有關的法律，而非將假日與工時議題混為一談。

沈伯洋說，民進黨並非反對增加假期本身，而是反對「在程序混亂、溝通不足的前提下」倉促推案。此外，假期制度涉及公平性、執行彈性與制度設計，不應淪為政治操作的工具，更不該只用「放假與否」作為評價標準。

第三，一樣，程序有大問題，「我們又一樣是在表決的時候根本還沒拿到他們臨時更改的版本，也就是說，又一樣看不到法條就要表決。抗議之後我們才拿到。」第四，如果要針對工時，其實不應該改這法條，而是要去改別的法條，國民黨把這兩件事情混在一起。

國民黨 民進黨 沈伯洋 還假於民

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