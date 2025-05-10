還假於民也唱衰？新藍圖連線：綠委、政院逢藍必反很可悲

立院通過「紀念日及節日實施條例」新增4+1天休假，由泛藍議員組成的新藍圖連線表示，民進黨立委在表決現場均投下反對票，罷團也高呼「大罷免成功後把放假全部取消」，新藍圖連線批評，這就是無視民意、逢藍必反的可悲。

新北市議員陳偉杰指出，當勞工抗爭一例一休時，民進黨立委嗆聲「不爽不要投民進黨」、賴清德說「低薪可以當作功德」，這些不把勞工放在眼裡的傲慢姿態，在這次立院黨團全數投票反對還假於民，展露無遺。罷團最好拿沒收還假於民來訴求大罷免：支持收回五天假的就投同意罷免，讓民意狠狠給執政黨一個教訓。

市議員呂家愷表示，勞團歷經無數次倡議連署、陳情抗爭，甚至是絕食和街頭大遊行，就是希望能有合理的休假權益，內政部卻在還假於民三讀修法後，先說社會共識還不夠、增加放假會影響各行各業；又說未納入多元平權和轉型正義的紀念日很遺憾，是不是逢藍必反所以有點精神錯亂？

市議員江怡臻指出，早在2016年一例一休爭議時，現任經濟部長郭智輝就以崇越電子董事長身分，向媒體表示「政府管太多」，近期更有媒體彙整，過去崇越集團旗下子公司的各項勞權、工安缺失，難怪郭智輝當部長後，會羞辱台電員工不是專家、不想做可以離開，江怡臻呼籲選民，看清民進黨不只立委光看黨意、不顧民意，連內閣閣員都罔顧勞權、只耍官威的真面目。