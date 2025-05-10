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批當年暴力砍勞工7天假 黃國昌：綠對勞工隨時可割可棄

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
黃國昌今天上午到汐止中正市場送康乃馨。記者游明煌／攝影
黃國昌今天上午到汐止中正市場送康乃馨。記者游明煌／攝影

藍白力推「還假於民」，立法院昨天上演表決大戰，三讀通過今年起新增5天假。民眾黨主席黃國昌今天說，民進黨不肯誠實面對過去暴力砍掉勞工7天假，昨天在在野黨共同努力之下，履行了對勞工的承諾，把應該還給勞工的假日還給他們。

黃國昌今天上午到汐止中正市場送康乃馨，針對增加5天假的爭議，黃國昌說，在討論有關勞工放假的問題，整個脈絡要從2016年談起，那時的蔡英文總統跟全國勞工所做的承諾是工時要降低，因為台灣的血汗勞工在全世界工時的排名名列前茅，這是不爭的事實。

黃國昌表示，過去民進黨在野時，為了要取得執政的機會，也順利在國會拿到過半數，但讓所有勞工心寒的是，當年是以暴力輾壓的方式把勞工砍掉7天假，到今天台灣勞工總工時依然高達2030個小時，跟過去民進黨剛上台時一模一樣，工時完全沒有減少，導致台灣勞工的總工時在世界上排名仍名列前茅。

黃國昌說，民進黨不肯誠實面對過去暴力地砍掉勞工7天假，不肯誠實回應勞工提出的訴求，希望還給勞工應該有的假日。昨天在在野黨共同努力之下，履行了對勞工朋友的承諾，把應該還給 勞工的假日還給他們。

黃國昌指出，在整個討論的過程中，民進黨的行政部門不斷迴避、閃躲，甚至在昨天表決時，民進黨的行政、立法部門提出各種光怪陸離的理由，說什麼每個假日紀念的意義都不一樣，史觀不一樣，什麼假該放不該放社會要有跟多的討論，那請問民進黨「當初你們暴力砍掉勞工7天假，怎麼從沒有聽過需要社會要有更多的討論？」

黃國昌質疑，如果民進黨有自己支持應該放的假日、應有的史觀，為何不提出自己的版本？什麼版本都沒有提出來，不只行部門，立委也是一樣。

「請不要再說勞工是民進黨心中最軟的那一塊，勞工是民進黨隨時可割可棄的那一塊。」黃國昌並說，請民進黨自己回去看一看，你們的勞動部長洪申翰過去提出的草案，不是也希望把國定假日法制化，不是也希望把假日還給勞工嗎，怎麼執政拿到權力後就換另一副完全不同的嘴臉。

國定假日 蔡英文 還假於民 黃國昌

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