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批在野急立法衍生問題不負責 吳思瑤：誰不喜歡放假？
立法院昨三讀通過紀念日及節日實施條例，民進黨立院黨團51名立委全數投下反對票，引發各界批評。民進黨團幹事長吳思瑤表示，沒共識的立法倉促上路，政治人物獲得掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業承擔，以為「大放假」可挽救大罷免，台灣人可沒那麼好騙。
「誰不喜歡放假？但問題沒有那麼簡單。」吳思瑤說，紀念日及節日實施條例立院倉促立法後，各界質疑的聲音開始浮現。這些問題，他們在討論的過程都不斷示警。這部法案的利害關係人太多，在為快而快、為立法而立法之下，全社會都面對衝擊。
吳思瑤表示，民進黨對增加假日也持正向以對的態度，包括五一全國放假、年假增加等，都在政策方案中。民進黨主張要全國一致，整體評估。不能顧此失彼，避免弊大於利，更不能造成不同群體的失衡，及社會認同的對立。
吳思瑤指出，行政部門認為不宜以立法的方式，而是以現有的紀念日及節日實施辦法即可進行，未來若要增減或調整，更具有彈性。紀念日條例總共有25版本，提出33種紀念日、38種節日，放假日少則增加4天多則9天。各草案版本歧異甚大，完全沒有共識，「國會都沒有共識，社會怎麼有共識呢？」
吳思瑤質疑，沒有共識的立法，倉促上路，政治人物獲得了掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業去承擔、去善後，毫不負責。以為「大放假」可以挽救「大罷免」，司馬昭之心路人皆知，國民黨從來不是為勞工為人民，充滿政治私心政黨盤算，台灣人可沒那麼好騙。
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