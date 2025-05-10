快訊

印巴衝突再升溫！巴總理召開核武決策機構會議 印度關閉境內32座機場

開門拿外送「多出一隻毛孩」 才進門就踏踏爽睡！女子大驚：貓咪點得到？

聽新聞
0:00 / 0:00

批在野急立法衍生問題不負責 吳思瑤：誰不喜歡放假？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，沒共識的立法倉促上路，政治人物獲得掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業承擔，以為「大放假」可挽救大罷免。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，沒共識的立法倉促上路，政治人物獲得掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業承擔，以為「大放假」可挽救大罷免。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀通過紀念日及節日實施條例，民進黨立院黨團51名立委全數投下反對票，引發各界批評。民進黨團幹事長吳思瑤表示，沒共識的立法倉促上路，政治人物獲得掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業承擔，以為「大放假」可挽救大罷免，台灣人可沒那麼好騙。

「誰不喜歡放假？但問題沒有那麼簡單。」吳思瑤說，紀念日及節日實施條例立院倉促立法後，各界質疑的聲音開始浮現。這些問題，他們在討論的過程都不斷示警。這部法案的利害關係人太多，在為快而快、為立法而立法之下，全社會都面對衝擊。

吳思瑤表示，民進黨對增加假日也持正向以對的態度，包括五一全國放假、年假增加等，都在政策方案中。民進黨主張要全國一致，整體評估。不能顧此失彼，避免弊大於利，更不能造成不同群體的失衡，及社會認同的對立。

吳思瑤指出，行政部門認為不宜以立法的方式，而是以現有的紀念日及節日實施辦法即可進行，未來若要增減或調整，更具有彈性。紀念日條例總共有25版本，提出33種紀念日、38種節日，放假日少則增加4天多則9天。各草案版本歧異甚大，完全沒有共識，「國會都沒有共識，社會怎麼有共識呢？」

吳思瑤質疑，沒有共識的立法，倉促上路，政治人物獲得了掌聲，把衍生的問題讓行政部門及百工百業去承擔、去善後，毫不負責。以為「大放假」可以挽救「大罷免」，司馬昭之心路人皆知，國民黨從來不是為勞工為人民，充滿政治私心政黨盤算，台灣人可沒那麼好騙。

吳思瑤 節日 還假於民

延伸閱讀

還假於民綠反對 朱立倫點名雙吳：為何跟勞工作對？

批光復節、行憲日不該放 但蕭美琴、林靜儀當年都曾連署

最近一週立委網路聲量TOP 5揭曉！他聲量最高但負面聲量也高

【重磅快評】驚爆剴剴案外聘督導 林月琴築得了防火牆？

相關新聞

批當年暴力砍勞工7天假 黃國昌：綠對勞工隨時可割可棄

藍白力推「還假於民」，立法院昨天上演表決大戰，三讀通過今年起新增5天假。民眾黨主席黃國昌今天說，民進黨不肯誠實面對過去暴...

批光復節、行憲日不該放 但蕭美琴、林靜儀當年都曾連署

立法院會昨天三讀通過在野推動的「紀念日及節日實施條例」，新增4+1天國假，民進黨立委郭昱晴在臉書貼文稱行憲紀念日、台灣光...

還假於民也唱衰？新藍圖連線：綠委、政院逢藍必反很可悲

立院通過「紀念日及節日實施條例」新增4+1天休假，由泛藍議員組成的新藍圖連線表示，民進黨立委在表決現場均投下反對票，罷團...

批在野急立法衍生問題不負責 吳思瑤：誰不喜歡放假？

立法院昨三讀通過紀念日及節日實施條例，民進黨立院黨團51名立委全數投下反對票，引發各界批評。民進黨團幹事長吳思瑤表示，沒...

還假於民綠反對 朱立倫點名雙吳：為何跟勞工作對？

國民黨主席朱立倫今天早上冒雨前往台北市中正區，替罷免民進黨立委吳沛憶團體、志工加油打氣，朱立倫表示，昨天立法院通過還假於...

不提版本又大罵 洪孟楷：民進黨吃霸王餐又嫌菜難吃

立法院會昨天三讀通過國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」，今年起新增4+1天國假，民進黨立院黨團表示反對，指現行的實施辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。