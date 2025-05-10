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還假於民綠反對 朱立倫點名雙吳：為何跟勞工作對？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今天早上冒雨前往台北市中正區，替罷免民進黨立委吳沛憶團體、志工加油打氣，朱立倫表示，昨天立法院通過還假於民，民進黨全部反對到底，請問民進黨立委吳思瑤與吳沛憶，為什麼要跟勞工作對？圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫今天早上冒雨前往台北市中正區，替罷免民進黨立委吳沛憶團體、志工加油打氣，朱立倫表示，昨天立法院通過還假於民，民進黨全部反對到底，請問民進黨立委吳思瑤與吳沛憶，為什麼要跟勞工作對？圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今天早上冒雨前往台北市中正區，替罷免民進黨立委吳沛憶團體、志工加油打氣，朱立倫表示，昨天立法院通過還假於民，民進黨全部反對到底，請問民進黨立委吳思瑤與吳沛憶，為什麼要跟勞工作對？

朱立倫原定今天上午10時前往中正區，支持罷免吳沛憶二階段連署，但一早下起大雷雨，國民黨通知，因今早雨勢過大，擔心志工、青年團隊以及相關人員的出入安全，在與罷免吳沛憶團隊討論後，決定今日連署行程延期。

不過，在得知現場仍有不少志工持續在進行連署活動，朱立倫親率秘書長黃健庭、立委葛如鈞等人到現場，替志工加油打氣，並發表簡單談話。

朱立倫感謝志工在大雷雨仍繼續努力後，話鋒一轉，朱立倫說，昨天立法院通過還假於民，民進黨全部反對到底，請教吳沛憶、吳思瑤，為什麼要跟勞工作對、要跟全民作對？

朱立倫強調，還假於民是民眾心聲，國民黨做的民調超過6成以上民眾支持，民進黨卻堅持反對到底、杯葛到底，所以他才會說行政院長卓榮泰要覆議就覆議，賴清德總統要搞釋憲就釋憲，他們一定會堅持還假於民。

朱立倫說，下周要是還錢於民法案，重大法案要全力推動，對民眾來講，民生議題才最關鍵。而還假於民本來就是把屬於勞工的假日，一部分還給勞工，同時，對於國內觀光旅遊、商業都能促進，也能促進經濟發展，所以國民黨會全力以赴。

值得一提的是，當朱立倫在短講時，有民眾高喊「中華民國是不是中國？」一位站在朱立倫旁的支持者趕緊提醒說，不要被旁邊影響，隨後朱立倫才繼續談話。

朱立倫 還假於民

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