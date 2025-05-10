不提版本又大罵 洪孟楷：民進黨吃霸王餐又嫌菜難吃

立法院會昨天三讀通過國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」，今年起新增4+1天國假，民進黨立院黨團表示反對，指現行的實施辦法就可以執行，不需要強制立法。國民黨立委洪孟楷今天表示，民進黨立委大罵卻又不提版本，民進黨嘴臉就是吃霸王餐又嫌菜難吃。

紀念日及節日實施條例草案審查期間，原先有提案的民進黨立委許智傑、陳瑩、伍麗華、王美惠全數撤案。昨天三讀後，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團反對這項立法，因為現行的實施辦法就可以執行，不需要強制立法。

洪孟楷表示，還假於民三讀通過，民進黨表決一路反對到底，現在說不反對放假，是反對倉促立法，但已經討論8年、歷經三屆立法院哪裡倉促？綠委大罵卻又不提版本，根本標準慣老闆嘴臉。

洪孟楷說，民進黨的思維就像「不反對員工休補休、但怎麼會挑這個時候？」「不反對請育嬰假，但為何現在要生孩子？」「不反對員工請領加班費，但反對公司成本增加。」慣老闆嘴臉不就是這樣嗎？

對於內政部稱未將5月19日白色恐怖記憶日、5月24日婚姻平權紀念日等納入，洪孟楷批評，內政部從頭到尾沒提版本，甚至媒體還曾報導，內政部主張不立法，說要增加白色恐怖紀念日、婚姻平權日，卻沒有院版，那請問哪一位民進黨立委提過法案？修正動議？都沒提過，都沒版本，是要怎麼被封殺？

洪孟楷說，民進黨表決一路反對，現在通過卻又再喊話，民進黨嘴臉就是吃霸王餐又嫌菜難吃，慣老闆思維與勞工距離當然只會越來越遠。